Ünlü ekonomi yazarı uyardı: Dolara güven sıfırlanacak, Bitcoin 500 bin dolar olacak!

Piyasaları devasa bir çöküşün beklediğini öne süren ünlü finans yazarı Robert Kiyosaki, sahte para olarak nitelendirdiği ABD Doları’na duyulan inancın yerle bir olacağını söylüyor.

Borsagundem.com’un derlediği bilgilere göre, ABD Doları’nı sahte para olarak tanımlayan Kiyosaki, altın ve gümüşü Tanrı’nın, Bitcoin’i ise insanların parası olarak nitelendiriyor.

Bitcoin 500.000 dolara ulaşacak

Bitcoin.com’dan Kevin Helms’in haberine göre, çok satan kişisel finans kitabı ‘Zengin Baba Yoksul Baba’nın da (Rich Dad Poor Dad) yazarı olan ünlü finans yazarı Robert Kiyosaki, Bitcoin fiyatının 2025 yılına kadar 500.000 dolara ulaşacağı tahminini paylaştı. Aynı dönemde altının 5.000 dolara ve gümüşün 500 dolara ulaşmasını bekleyen Kiyosaki ayrıca ‘dev bir çöküş'ün yaklaştığı ve bir depresyonun mümkün olduğu konusunda da yatırımcıları uyardı.

Twitter üzerinden Bitcoin, altın ve gümüş hakkındaki son tahminlerini paylaşan Kiyosaki, “Dev çöküş yaklaşıyor. Depresyon mümkün. Fed milyarlarca dolar sahte para basmak zorunda kaldı. 2025 yılına kadar altın 5.000 dolara, gümüş 500 dolara ve Bitcoin 500.000 dolara yükselecek. Neden? Çünkü ABD Doları’na yani sahte paraya olan inanç yerle bir olacak. Altın ve gümüş, Tanrı'nın parasıdır. Bitcoin ise insanların. Kendine iyi bak” dedi. Kiyosaki daha önce de altın, gümüş ve Bitcoin’in gerçek para, ABD Doları’nın ise sahte para olduğunu söylemişti.

Küresel resesyon

Ocak ayında, artan iflaslar, işsizlik ve evsizlik konusunda uyarıda bulunarak küresel bir durgunlukta olduğumuzu söyleyen Kiyosaki, altının 2023 yılında 3.800 dolara, gümüşün ise 75 dolara çıkacağını tahmin etmişti. Aralık ayında da açıklama yapan Kiyosaki, Fed trilyonlarca dolar bastığında altın, gümüş ve Bitcoin sahiplerinin daha da zenginleşeceğini söylemişti. Bitcoin şu an 22.800 dolardan işlem görürken ons altın 1.869 dolardan, gümüş ise 22.23 dolar seviyesinde işlem görüyor.

Kiyosaki yalnız değil

Bitcoin fiyatı konusunda iyimser olan tek kişi Kiyosaki değil. Kripto odaklı yatırım şirketi Pantera Capital kısa süre önce bir sonraki boğa piyasası döngüsünde olduğumuzu iddia etmişti. Yatırım danışmanlığı şirketi Ark Invest de Bitcoin'in multitrilyon dolarlık bir piyasa olmasını beklediğini ve Bitcoin’in 1,48 milyon dolara ulaşabileceğini tahmin etmişti.

Kiyosaki, devasa bir çöküş konusunda uyarıda bulunsa da yatırımcılara paniğe kapılmamalarını tavsiye etmeyi de ihmal etmedi. Daha fazla altın, gümüş ve Bitcoin almayı planladığını sözlerine ekleyen ünlü yazar, daha önce de Bitcoin yatırımcısı olduğunu ve yeni dipleri alım fırsatı olarak gördüğünden daha da heyecanlandığını belirtmişti.

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