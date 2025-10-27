  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Son Haberler

Sattıkları araçlar başlarına bela oldu! Kurala uymayınca 102 milyon ceza kesildi!

İETT’de alkollu araç kullanandan sonra bunu da gördük! Böyle olur Ekrem'in şoförü

Geceyi sarsan saldırı! Rusya 193 İHA’yı düşürdü

Zalim Çin protesto edildi! Doğu Türkistan’daki soykırım durdurulsun

İmamoğlu casusluktan tutuklandı Özgür Özel yine mağduru oynadı! Türkiye’nin güvenliği mi, İmamoğlu’nun koltuk sevdası mı?

FETÖ’nün bayrağını Özgür sallıyor

Ali Babacan, ilk defa Akit’te! Ali Karahasanoğlu yazdı...

Ya Dijital Dünya İpi Koparsa: İnternetin Çöküş Kâbusu

Covid gibi başa bela olabilir! Çin'de bir hastalık daha yayılıyor!

Tıp dünyası şokta: Müslüman doktor, çocuğun kopan başını yeniden vücuduna bağladı!
Gündem Ünlü deprem uzmanından İstanbul için müjde!
Gündem

Ünlü deprem uzmanından İstanbul için müjde!

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Ünlü deprem uzmanından İstanbul için müjde!

Prof. Dr. Osman Bektaş, Marmara Denizi’nde meydana gelen fay hareketlerinin yavaş ve kademeli şekilde gerçekleştiğini belirtti. Bektaş, bu durumun enerjinin birikmeden aşamalı olarak boşalmasını sağladığını ve bunun da İstanbul açısından deprem riskini azaltan önemli bir faktör olduğunu vurguladı.

Prof. Dr. Osman Bektaş, Marmara Denizi’nde meydana gelen fay hareketlerinin yavaş ve kademeli şekilde gerçekleştiğini belirtti. Bektaş, bu durumun enerjinin birikmeden aşamalı olarak boşalmasını sağladığını ve bunun da İstanbul açısından deprem riskini azaltan önemli bir faktör olduğunu vurguladı.
Jeoloji Mühendisi Prof. Dr. Osman Bektaş, Marmara Denizi’ndeki fay hareketlerine dair önemli açıklamalarda bulundu. Sosyal medya üzerinden değerlendirme paylaşan Bektaş, bölgedeki fay kırılmalarının “yavaş ilerlediğini” belirterek, bunun İstanbul için avantaj sağlayabileceğini ifade etti.

Prof. Dr. Bektaş, 1999 İzmit Depremi’nin doğuya doğru “süper hızlı” (super shear) biçimde yayıldığını, Marmara Denizi yönüne ise hareketin “çok yavaş” (subshear) olduğunu hatırlattı. Bu bilgiyi 2001 ve 2010 yıllarında yapılan Bouchon ve diğer araştırmalarla desteklediğini vurguladı.

Bektaş ayrıca 2019’da Silivri açıklarında meydana gelen 6,2 büyüklüğündeki depremin de batıya doğru yavaş ilerlediğini belirterek, depremin enerjisini kademeli biçimde boşalttığını ve yıkıcı etkisinin sınırlı olduğunu söyledi.

Türkiye Gazetesi'nin haberine göre Marmara Denizi altındaki kabuk yapısı ve fay hatlarının bu yavaş kırılma davranışını açıklayan Bektaş, “Kabuk yapısı ve fayların zayıflığı (creep), enerjinin yavaş ve sarsıntısız boşalmasını sağlıyor. Bu durum, deprem hasarını azaltıyor ve İstanbul için büyük bir avantaj oluşturuyor” dedi.

İstanbul'da hissedilen deprem oldu... Son dakika
İstanbul'da hissedilen deprem oldu... Son dakika

Aktüel

İstanbul'da hissedilen deprem oldu... Son dakika

Ayaklarınızın altındaki su gidiyor: Deprem olmadan binanız çökebilir
Ayaklarınızın altındaki su gidiyor: Deprem olmadan binanız çökebilir

Aktüel

Ayaklarınızın altındaki su gidiyor: Deprem olmadan binanız çökebilir

Depremzede ailenin hem konteyneri hem yürekleri yandı: 1 yaşındaki bebekleri öldü
Depremzede ailenin hem konteyneri hem yürekleri yandı: 1 yaşındaki bebekleri öldü

Gündem

Depremzede ailenin hem konteyneri hem yürekleri yandı: 1 yaşındaki bebekleri öldü

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

şizofren

haritadan birseyler gosteren uzman oluyor...

Onca rezillik CHP'ye sadece zaman kazandırdı: Bayrampaşa Belediyesi AK Parti'ye geçti! İbrahim Akın yeni Belediye Başkanvekili seçildi
Gündem

Onca rezillik CHP'ye sadece zaman kazandırdı: Bayrampaşa Belediyesi AK Parti'ye geçti! İbrahim Akın yeni Belediye Başkanvekili seçildi

CHP'li İbrahim Kahraman’ın hem seçimde aday olması hem de başkanlık yaparak seçim sürecini taraflı yönetmesi nedeniyle iptal edilerek yenile..
Tamar Tanrıyar: Ekrem İmamoğlu basına Haram Kapısı oldu! Merdan Yanardağ skandalı büyüyor! İmamoğlu medyası sessiz, Akit ve A Haber ise…
Gündem

Tamar Tanrıyar: Ekrem İmamoğlu basına Haram Kapısı oldu! Merdan Yanardağ skandalı büyüyor! İmamoğlu medyası sessiz, Akit ve A Haber ise…

Yaptığı orijinal haberlerle muhalifleri sarsan Tamar Tanrıyar bu günkü videosunda da önemli konuları gündemine aldı. Videoda İmamoğlu ve Yan..
"Tarihi açıklama yapacağız" demişlerdi... PKK'dan beklenen bildiri geldi! "Türkiye'den çekiliyoruz"
Gündem

"Tarihi açıklama yapacağız" demişlerdi... PKK'dan beklenen bildiri geldi! "Türkiye'den çekiliyoruz"

Terör örgütü PKK, dün "pazar günü tarihi açıklama yapacağız" demişti. Bugün örgütten yapılan açıklamada, "Tüm güçlerimizle Türkiye'den çekil..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23