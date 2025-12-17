'BioNTech aşısı gelmedi' iddiasına yalanlama

  • İSTANBUL
Gündem
5
Yeniakit Publisher
AA Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Cumhurbaşkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, 'BioNTech aşısı gelmedi' iddiaları üzerine bir açıklama yayımladı.

DMM'den yapılan açıklamada, bazı sosyal medya mecralarında yer alan, "Covid-19 salgını sürecinde BioNTech aşısı gelmediği" yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmadığı ve kamuoyunu yanıltmaya yönelik dezenformasyon içerdiği belirtildi.

Covid-19'a karşı geliştirilen BioNTech mRNA aşılarının, klinik kullanım amacıyla doğrudan BioNTech SE firmasından temin edildiği bilgisi paylaşılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Pandemiyle mücadele kapsamında, Mart 2021 tarihinden itibaren salgının son dönemlerine kadar söz konusu aşılar mevzuata uygun şekilde tedarik edilerek vatandaşlarımızın kullanımına sunulmuştur. Öte yandan salgın gibi küresel halk sağlığı acil durumlarında, aşı ve ilaçların temininde 'Acil Kullanım Ön Onayı' mekanizması tüm dünyada işletilmektedir.

BioNTech mRNA aşıları da Dünya Sağlık Örgütü ve uluslararası bilimsel otoritelerin acil kullanım ön onayı değerlendirmeleri esas alınarak Sağlık Bakanlığımız Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü tarafından temin edilmiş ve uygulanmıştır. Dolayısıyla pandemi sürecinde yürütülen tüm aşılama faaliyetleri insan sağlığının korunması önceliğiyle, bilimsel kriterler, şeffaflık ilkesi ve hukuki mevzuat çerçevesinde titizlikle gerçekleştirilmiştir. Bu nedenle kamuoyunun, teknik ve hukuki bağlamından koparılarak dolaşıma sokulan, yanıltıcı ve gerçek dışı nitelik taşıyan iddialara itibar etmemesi önemle rica olunur."

