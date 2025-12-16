Enerji devinden kritik hamle: İflas eden şirket 170 milyon dolara alındı

Harbour Energy, Birleşik Krallık Kuzey Denizi sahalarında faaliyet gösteren Waldorf Energy Partners ve Waldorf Production’a ait tüm iştirakleri 170 milyon dolar karşılığında devraldığını açıkladı. Anlaşma, Waldorf’un alacaklılarına ödeme yapamaz hale gelerek haziran ayında iflas başvurusunda bulunduğu bir dönemde gerçekleşti.

Şirketten yapılan açıklamada, satın almanın enerji üretiminin sürdürülebilirliğini destekleyeceği, mevcut istihdamı koruyacağı ve Birleşik Krallık’ın enerji güvenliğine katkı sağlayacağı vurgulandı.

Harbour’un sahadaki payı büyüyor

Harbour Energy, anlaşmanın nakit akışına olumlu yansıyacağını ve Birleşik Krallık’taki operasyonlarını daha güçlü, daha dayanıklı ve uzun vadede sürdürülebilir hale getireceğini belirtti. Gelecek yılın ikinci çeyreğinde tamamlanması planlanan satın alma kapsamında, Harbour’un Catcher deniz sahasındaki payı yüzde 50’den yüzde 90’a yükselecek. Bu artış, şirketin Kuzey Denizi’ndeki varlığını stratejik açıdan önemli ölçüde güçlendirecek.

Piyasa olumlu karşıladı

Satın alma haberinin ardından Harbour Energy hisseleri, erken işlemlerde yüzde 4,1 yükselerek 207,4 pence seviyesine çıktı. Waldorf’un alacaklıları arasında yer alan Capricorn Energy ise anlaşmayı desteklediğini açıklayarak, teminatsız alacaklarının yaklaşık 4 ila 5 milyon dolarını tahsil edeceğini duyurdu.