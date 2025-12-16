  • İSTANBUL
Sydney'deki katliamı durduran Suriyeli kahraman zengin oldu

Sydney’deki silahlı saldırıda bir saldırganın elinden silahı alarak daha fazla can kaybını önleyen ve kahraman ilan edilen Suriyeli Ahmed el-Ahmed için başlatılan bağış kampanyasında 1,5 milyon doları aşan destek toplandı. Ölümü göze alarak cesaretiyle dünya gündemine oturan Ahmed zengin oldu.

Avustralya’nın Sydney kentinde 15 kişinin hayatını kaybettiği silahlı saldırıya cesurca müdahale ederek saldırganlardan birinin elinden silahını alan ve aldığı yaralar nedeniyle tedavisi süren Suriyeli Ahmed el-Ahmed’e destek olmak amacıyla başlatılan bağış kampanyada toplanan para miktarı 1,5 milyon doları geçti.

"GoFundMe" platformunda “Bondi saldırganının silahını alan kahramanı destekleyin” başlığıyla Ahmed için bağış kampanyası başlatıldı.

26 binden fazla kişinin katıldığı bağış kampanyasında bir günde 1,5 milyon dolardan fazla para toplandı.

Kampanya açıklamasında kahraman olarak nitelenen Ahmed’in, müdahalesiyle sayısız can kaybını engellediği belirterek, “Kaos ve tehlike anında, tereddüt etmeden öne çıktı. Eylemleri fedakarca, içgüdüsel ve inkar edilemeyecek bir şekilde kahramancaydı” ifadelerine yer verildi.

Kampanyanın Ahmed’e minnettarlık ve destek göstermek için oluşturulduğu aktarıldı.

