Ünlü çocuk oyuncu herkesi şaşırttı! Yok artık daha neler
Poyraz Karayel dizisinde canlandırdığı Sinan karakteriyle çok ses getiren minik oyuncu Ata Berk Mutlu, değişimiyle herkesi şoka uğrattı.
Poyraz Karayel dizisinde canlandırdığı Sinan karakteriyle çok ses getiren minik oyuncu Ata Berk Mutlu, değişimiyle herkesi şoka uğrattı.
2015'te ekranlara gelmeye başlayan, başrollerinde İlker Kaleli ve Burçin Terzioğlu'nun yer aldığı Poyraz Karayel dizisi başladığında Mutlu henüz 10 yaşındaydı.
Şimdilerde 17 yaşında olan Ata Berk Mutlu, büyük değişimiyle görenleri hayrete düşürdü.