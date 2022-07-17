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Gündem Ünlü çocuk oyuncu herkesi şaşırttı! Yok artık daha neler
Gündem

Ünlü çocuk oyuncu herkesi şaşırttı! Yok artık daha neler

Poyraz Karayel dizisinde canlandırdığı Sinan karakteriyle çok ses getiren minik oyuncu Ata Berk Mutlu, değişimiyle herkesi şoka uğrattı.

Yeniakit Publisher
2022-07-17 11:32:00 -
Ünlü çocuk oyuncu herkesi şaşırttı! Yok artık daha neler

 

Poyraz Karayel dizisinde canlandırdığı Sinan karakteriyle çok ses getiren minik oyuncu Ata Berk Mutlu, değişimiyle herkesi şoka uğrattı. 

2015'te ekranlara gelmeye başlayan, başrollerinde İlker Kaleli ve Burçin Terzioğlu'nun yer aldığı Poyraz Karayel dizisi başladığında Mutlu henüz 10 yaşındaydı.

Şimdilerde 17 yaşında olan Ata Berk Mutlu, büyük değişimiyle görenleri hayrete düşürdü.

 

 

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Yorumlar

Akit

Git işine akit, bu nedir ya

Mustafa

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