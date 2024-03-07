Ünlü çay markasında yasa dışı madde tespit edildi! Marketlerden apar topar toplatılmaya başlandı
Almanya'da milyonlarca Türk'ü yakından ilgilendiren bir gelişme yaşandı. Ülkede marketlerde satılan "sütlü çay" markasında yasadışı madde tespit edildi.
Almanya'da marketlerde satılan "sütlü çay" içeriğinde zararlı bileşenler bulundurduğu gerekçesiyle artık raflarda olmayacak.
Almanya'da market raflarında bulunan Çin menşeili sütlü çay, AB'de izin verilmeyen bazı süt bileşenleri içerdiği için toplatılıyor. 2023 yazının sonlarında, üç tür kahve ve çay da yasadışı bir madde nedeniyle geri çağırmadan etkilenmişti.
Tüketiciyi Koruma ve Gıda Güvenliği Dairesi'ne (BVL) aşağıda belirtilen ürünün piyasadan çekileceğini açıkladı:
Ürün: CHI FOREST Sütlü Çay Yasemin Aromalı
Ürün birimi: 450 ml
Üretici: Süpermarket zinciri Ochama (Çin)
Dortmund'da halihazırda bir şube açan ve teslim alma istasyonlarıyla tıkla ve topla sistemine dayanan Çinli şirket, sütlü çayın geri çağrılması nedeniyle web sitesinde müşterilerinden özür diledi.
ÖNE ÇIKAN VİDEO
ARTI49