Ünlü çay markasında yasa dışı madde tespit edildi! Marketlerden apar topar toplatılmaya başlandı

Almanya'da marketlerde satılan "sütlü çay" içeriğinde zararlı bileşenler bulundurduğu gerekçesiyle artık raflarda olmayacak.

Almanya'da market raflarında bulunan Çin menşeili sütlü çay, AB'de izin verilmeyen bazı süt bileşenleri içerdiği için toplatılıyor. 2023 yazının sonlarında, üç tür kahve ve çay da yasadışı bir madde nedeniyle geri çağırmadan etkilenmişti.

Tüketiciyi Koruma ve Gıda Güvenliği Dairesi'ne (BVL) aşağıda belirtilen ürünün piyasadan çekileceğini açıkladı:

Ürün: CHI FOREST Sütlü Çay Yasemin Aromalı

Ürün birimi: 450 ml

Üretici: Süpermarket zinciri Ochama (Çin)

Dortmund'da halihazırda bir şube açan ve teslim alma istasyonlarıyla tıkla ve topla sistemine dayanan Çinli şirket, sütlü çayın geri çağrılması nedeniyle web sitesinde müşterilerinden özür diledi.

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