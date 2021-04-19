Ünlü Bitcoin yatırımcısı, altının avantajını açıkladı

Uzun süreli Bitcoin (BTC) boğası Max Keiser, altının piyasa değeri bazında dünyanın önde gelen kripto varlığı üzerinde tek bir avantajı olduğunu söyledi. Stansberry Research’ten Daniela Cambone ile yaptığı röportajda Keiser, Bitcoin savunucusu olmasına rağmen altının Bitcoin’den bir yönüyle daha üstün olduğunu kabul etti.

Keiser şunları söyledi:

“Altının şu anda Bitcoin’in sahip olmadığı tek özelliği takas edilebilirliktir. Altın, Bitcoin’in olmadığı ölçüde değiştirilebilir. Fungibility, altınınızı eritip başka bir şekilde yeniden biçimlendirebileceğiniz anlamına gelir ve altın olarak bütünlüğünü korur ve tamamen anonimdir. Tamamen değiştirilebilir. Bitcoin, dijital olduğu için, halka açık bir blok zinciri olduğu için, şeffaf olduğu için aynı esnekliğe sahip değilsiniz.”