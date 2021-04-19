  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi Ünlü Bitcoin yatırımcısı, altının avantajını açıkladı
Ekonomi

Ünlü Bitcoin yatırımcısı, altının avantajını açıkladı

Ünlü Bitcoin yatırımcısı Max Keiser, altının piyasa değeri bazında Bitcoin'e karşı avantajını açıkladı.

Yeniakit Publisher
2021-04-19 08:42:00 -
Ünlü Bitcoin yatırımcısı, altının avantajını açıkladı

Uzun süreli Bitcoin (BTC) boğası Max Keiser, altının piyasa değeri bazında dünyanın önde gelen kripto varlığı üzerinde tek bir avantajı olduğunu söyledi. Stansberry Research’ten Daniela Cambone ile yaptığı röportajda Keiser, Bitcoin savunucusu olmasına rağmen altının Bitcoin’den bir yönüyle daha üstün olduğunu kabul etti.

Keiser şunları söyledi:

Altının şu anda Bitcoin’in sahip olmadığı tek özelliği takas edilebilirliktir. Altın, Bitcoin’in olmadığı ölçüde değiştirilebilir. Fungibility, altınınızı eritip başka bir şekilde yeniden biçimlendirebileceğiniz anlamına gelir ve altın olarak bütünlüğünü korur ve tamamen anonimdir. Tamamen değiştirilebilir. Bitcoin, dijital olduğu için, halka açık bir blok zinciri olduğu için, şeffaf olduğu için aynı esnekliğe sahip değilsiniz.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Siz ne anlarsınız duadan? Pis dillerini merhum Hüsnü ağabeye de uzattılar!
Gündem

Siz ne anlarsınız duadan? Pis dillerini merhum Hüsnü ağabeye de uzattılar!

Bediüzzaman Said Nursi Hazretleri'nin vekili tayin ettiği talebelerinden Hüsnü Bayramoğlu'na da pis dillerini uzattılar. Paçavra Cumhuriyet,..
AK Parti'den anket açıklaması
Siyaset

AK Parti'den anket açıklaması

AK Parti Teşkilatlardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir, partisinin son anket sonuçlarına ilişkin bir açıklama yaptı...
Nihat Özdemir: 1959 öncesi şampiyonluklar...
Spor

Nihat Özdemir: 1959 öncesi şampiyonluklar...

TFF Başkanı Nihat Özdemir, 1959 yılı öncesindeki şampiyonlukların başvurusu hakkında verilecek karara dair açıklamalarda bulundu...

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay