Ünlü basketbolculardan kanser hastalarına anlamlı ziyaret

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi’nin ana sponsoru Medicana, 1-7 Nisan Kanser Haftası’na dikkat çekmek için ünlü basketbolcuları onkoloji hastalarıyla bir araya getirdi. Bu kapsamda Darüşşafaka Lassa’dan Berk Demir, Fenerbahçe Beko’dan Emre Ekşioğlu ve Galatasaray Ekmas’tan Göksenin Köksal hastaları ziyaret ederek, forma hediye etti.

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi’nin ana sponsoru Medicana, 1-7 Nisan Kanser Haftası kapsamında; Darüşşafaka Lassa’dan Berk Demir, Fenerbahçe Beko’dan Emre Ekşioğlu ve Galatasaray Ekmas’tan Göksenin Köksal Medicana Ataköy Hastanesi’nde onkoloji hastalarıyla bir araya getirdi. Dün gerçekleşen programda, Berk Demir, Emre Ekşioğlu ve Göksenin Köksal onkoloji bölümünü ziyaret ederek hastalarla sohbet etti. Ardından basketbolcular hastalara hangi takımın taraftarı olduklarını sorarak, onlara imzalı forma hediye etti.

Etkinliğin çok anlamlı bir organizasyon olduğunu söyleyen Galatasaray Ekmas kaptanı Göksenin Köksal, “Bu organizasyonda bulunduğumuz için gerçekten herkese çok teşekkür ediyoruz. 1-7 Nisan Kanser Haftası’nda Darüşşafaka Lassa, Fenerbahçe Beko ve Galatasaray Ekmas sporcuları olarak hastalarımızı ziyaret ettik. Hepsine teker teker forma takdim ettik. Bir nebze onları mutlu edebildiysek bizim için çok güzel bir şey. İnşallah tüm hastalarımız sağlığına kavuşur. Onlarla bir nebze de olsa aynı duyguyu paylaşabildiysek ne mutlu bize” ifadelerini kullandı.

Kanser tedavisinin zor bir süreç olduğunu belirten Darüşşafaka Lassa oyuncusu Berk Demir, “Kanser Haftası dolayısıyla, tedavi gören hastalarımıza olabildiğince moral vermek ve iyi niyetimizi göstermek için buradayız. Umarım bu kötü hastalığa ve hastalıktan muzdarip olan tüm insanlara bir nebze de olabilse moral verebilmişizdir. Bu herhangi birimize de olabilir; yakınlarımız, sevdiklerimiz, ailemizden biri de olabilir. O yüzden moral vermek, her zaman pozitif düşünmek tabii ki önemli. Biz de bugün buna katkı sağlamak adına elimizden geleni yapmaya çalıştık” diye konuştu.

Fenerbahçe Beko’dan Mert Emre Ekşioğlu ise “Kanser Haftası’nda hem kulübüm Fenerbahçe Beko hem de şahsım adına burada olmaktan çok mutluyum. Parkede her ne kadar rakip olsak da kansere karşı hepimiz hep birlikteyiz. Önemli bir sosyal sorumluluk etkinliği... O yüzden hep birlikte kanser hastalarına destek olmak tüm takımlar açısından ve bizim için önemli” diye konuştu.

ÖNE ÇIKAN VİDEO