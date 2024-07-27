Ünlü banka rakam verdi: 'Dolar o tarihte...'
Dolar ve euro psikolojik sınırı aştı. Dolar 33 liranın üzerine demir attı. Alman merkezli Commerzbank dolar kurunun yıl sonu 35 TL olacağını raporlarında paylaştı. 27 Temmuz Cumartesi günü dolar ve euro kuru bugün ne kadar oldu?
Dolar ve euro psikolojik sınırı aştı. Dolar 33 liranın üzerine demir attı. Alman merkezli Commerzbank dolar kurunun yıl sonu 35 TL olacağını raporlarında paylaştı. 27 Temmuz Cumartesi günü dolar ve euro kuru bugün ne kadar oldu?
Dolar ve euro psikolojik sınırı aştı. Dolar 33 liranın euro 36 üzerine demir attı.
27 Temmuz Cumartesi gününe dolar ve euro yatay seyirle başladı.
İstanbul serbest piyasada 32,8847 liradan alınan dolar, 33,0107 liradan satılıyor. 35,7487 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 35,8477 lira olarak belirlendi. 42,3152 liradan alınan Sterlin ise 42,5509 liradan satılıyor.
KAPALI KARŞIDA DÖVİZ FİYATLARI
Dolar: alış/satış: 32.8230 TL / 32.9630 TL
Euro: alış/satış: 35.5310 TL / 35.75000 TL
Sterlin: alış/satış: 41.9610 TL / 42.3510 TL
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Ünlü banklar peş peşe yıl sonu dolar tahminlerini açıklıyor. Son açıklayan Alman merkezli Commerzbank oldu. Alman merkezli Commerzbank dolar kurunun yıl sonu 35 TL olacağını raporlarında paylaştı.