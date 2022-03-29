Ünlü banka Goldman Sachs son altın tahminini ilan etti! Rakamı duyanlar kulaklarına inanamayacak

Goldman Sachs analistlerine göre, devam eden Rusya-Ukrayna savaşı yüzünden altın fiyatları 2022 yılında yüzde 18 artarak ons ​​başına yaklaşık 2050$’a kadar yükseldi. Önümüzdeki birkaç ay içinde ise altın fiyatlarının daha da yükselmesi öngörülüyor. Fiyatların yıl sonuna kadar yüzde 25 daha artarak ons ​​başına 2500 dolara çıkması beklenmekte.

Paraanaliz'de yer alan habere göre, Ocak ayının başlarında Goldman Sachs, ABD’deki ekonomik büyüme yavaşlamasının ABD’de resesyon endişelerini artıracağı ve altın ETF’lerine 300 ton girişi teşvik edeceği görüşü nedeniyle 12 aylık altın fiyat tahminini ons başına 2150 dolara yükseltmişti.

Rusya-Ukrayna geriliminin başlangıcında, Goldman Sachs emtialarda ortaya çıkan rallinin gelişmiş piyasa büyüme ve enflasyon karışımını daha da bozabileceğini, ABD’de resesyon endişelerini artırabileceğini ve altın ETF girişlerinin 600 tona çıkarabileceğini öne sürmüştü. Böylelikle altın fiyatları için 12 ay sonra ons başına ortalama 2.350 dolar seviyesi belirlendi.

Goldman Sachs, Altın ETF’lerinin 2020’den bu yana ilk kez agresif bir şekilde yükseldiğini belirtiyor. Sachs konuyla ilgili, “Stratejistlerimiz, ekonomistlerimizin enflasyonu frenlemek için gerekli olduğuna inandıkları ABD ekonomik büyüme yavaşlamasına henüz fiyat vermediği göz önüne alındığında, altındaki ivme hızlanacak” açıklamasını yaptı.

Bunun dışında Goldman Sachs, altının reel oranlarla tipik negatif ilişkisinin, ABD Fed faiz oranlarını yükselttiğinde bozulacağına inanıyor. Notta, “Geçmişte bulduğumuz gibi, altın fiyatları Fed’in faiz artırım döngüleri sırasında yükselme eğilimi gösteriyor” denildi.

Goldman Sachs, Rusya-Ukrayna çatışmasının bir başka etkisinin de Rusya’nın yalnızca altın rezervlerini satmakla kalmayıp, Ruble’nin istikrar kazanmasıyla yeniden altın almaya geri döneceğinin altını çiziyor. Rusya’nın forex rezervleri konusundaki deneyimi göz önüne alındığında, diğer ülkelerin de uzun vadede rezervlerinin daha büyük bir kısmını altın olarak tutmayı tercih edebilecekleri belirtiliyor.

Merkez bankası ve perakende talep

Goldman Sachs, 2022’nin ikinci yarısında merkez bankalarının altın talebinin, rezervleri altına kaydırmak için hem güçlü çeşitliliğe hem de jeopolitik nedenlere sahip oldukları için tarihteki en yüksek seviyeye ulaşmasını bekliyor.

“2023’ün ikinci yarısında küresel merkez bankası talebinin yıllık 750 tonluk rekor bir orana ulaşmasını bekliyoruz. 2021’de bu miktar 450 ton civarındaydı. Bu, ETF inşa tahminimizde yukarı yönlü bir revizyonla birlikte, yıl sonu altın fiyatlarını ons başına 2500 dolar seviyesine itecektir”

Goldman Sachs, merkez bankası talebinin yanı sıra, perakende talebinin de güçlü bir ekonomik toparlanma ve yatırım seçeneklerinin yokluğunda Asya genelinde güçlü kalmasını bekliyor.

Asya piyasası için, “Çin ekonomik büyümeyi teşvik ediyor. Hindistan ise Covid-19 sonrası normalleşen piyasadan yararlanıyor ve henüz para politikasını sıkılaştırmıyor. 2021 4. Çeyreğinde tüketicinin altın talebi 2013’ten bu yana en yüksek seviyeye ulaştı. Çin’de emlak fiyatları düşüyor, hisse senetleri ise geçen yıl düzenleyici sıkılaştırmadan etkilenmişti. Aynı zamanda hem Hindistan hem Çin’deki faiz oranları, yüksek enflasyon ortamında tarihi düşük seviyelerine yakın kalmaya devam ediyor” denildi.