Ünlü baharat markasında zararlı madde tespit edildi! Marketlerden kaldırılıyor

Milyonları ilgilendiren flaş bir gelişme yaşandı. Sofraların ve yemeklerin vazgeçilmez ürünü baharatlar bu kez lezzeti ile değil, zararıyla herkesi harekete geçirdi. Ünlü bir markaya ait olan baharat markasının bir ürününde insan sağlığını tehlikeye sokacak yüksek oranda zararlı madde tespit edilmesi üzerinde tüm marketlerde toplatılma kararı alındı. İşte tüm detaylar…

ÜNLÜ MARKADA ZARARLI MADDE TESPİT

İtalyan Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklama doğrultusunda AliBaba markasına ait kimyon ürününde pestisit kontaminasyonunun yasal limitin üzerinde olduğu belirlendi. Bakanlık tarafından yapılan acil uyarı doğrultusunda söz konusu ürünün tüm marketlerden toplatılmasına ve geri çağrılmasına karar verildi.

Yasal limitin üzerinde olması nedeniyle toplatılan ürünün detaylarında yer alan bilgiler ise şu şekildedir:

Ürün Kodu: AliBaba Ajwain (kraliyet kimyonu)

Ambalaj birimi: 100g, 300g, 1kg

Raf ömrü: 12 Temmuz 2025

Parti tanımlaması: 12 Temmuz 2025

PESTİSİT ZARARLARI NEDİR?

Çoğunlukla tarımsal ürünlerde zararlı böceklere, mantarlara, yabani otları ve diğer istenmeyen organizmaları ortadan kaldırmak için kullanılan pestisitler kimyasal maddeler olarak hayatımızın içerisinde yer alıyor. Kısa ve uzun vadede insan sağlığı üzerinde çeşitli zararları bulunan bu madde kısa zamanda burunda yanma, boğaz ve cilt tahrişi, batma ve kaşıntı ile birlikte döküntü gibi sağlık sorunlarını da beraberinde getiriyor. Ürünün uzun vadede kullanımında beyin hasarı, kısırlık, doğum kusurları, böbrek, karaciğer hasarları gibi problemlere yol açmaktadır.