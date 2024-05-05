  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem Ünlü baharat markasında zararlı madde tespit edildi! Marketlerden kaldırılıyor
Gündem

Ünlü baharat markasında zararlı madde tespit edildi! Marketlerden kaldırılıyor

Yeniakit Publisher
2024-05-05 11:23:00 -
Ünlü baharat markasında zararlı madde tespit edildi! Marketlerden kaldırılıyor

Sofralardan yemeklerden eksik edilmeyen ünlü baharat markası herkesi şaşkına çevirdi. Markaya ait bir baharat ürününde zararlı madde tespit edildi marketler acil toplatma kararı verdi. İşte tüm detaylar…

Milyonları ilgilendiren flaş bir gelişme yaşandı. Sofraların ve yemeklerin vazgeçilmez ürünü baharatlar bu kez lezzeti ile değil, zararıyla herkesi harekete geçirdi. Ünlü bir markaya ait olan baharat markasının bir ürününde insan sağlığını tehlikeye sokacak yüksek oranda zararlı madde tespit edilmesi üzerinde tüm marketlerde toplatılma kararı alındı. İşte tüm detaylar…

ÜNLÜ MARKADA ZARARLI MADDE TESPİT

İtalyan Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklama doğrultusunda AliBaba markasına ait kimyon ürününde pestisit kontaminasyonunun yasal limitin üzerinde olduğu belirlendi. Bakanlık tarafından yapılan acil uyarı doğrultusunda söz konusu ürünün tüm marketlerden toplatılmasına ve geri çağrılmasına karar verildi.

Yasal limitin üzerinde olması nedeniyle toplatılan ürünün detaylarında yer alan bilgiler ise şu şekildedir:

  • Ürün Kodu: AliBaba Ajwain (kraliyet kimyonu)
  • Ambalaj birimi: 100g, 300g, 1kg
  • Raf ömrü: 12 Temmuz 2025
  • Parti tanımlaması: 12 Temmuz 2025

PESTİSİT ZARARLARI NEDİR?

Çoğunlukla tarımsal ürünlerde zararlı böceklere, mantarlara, yabani otları ve diğer istenmeyen organizmaları ortadan kaldırmak için kullanılan pestisitler kimyasal maddeler olarak hayatımızın içerisinde yer alıyor. Kısa ve uzun vadede insan sağlığı üzerinde çeşitli zararları bulunan bu madde kısa zamanda burunda yanma, boğaz ve cilt tahrişi, batma ve kaşıntı ile birlikte döküntü gibi sağlık sorunlarını da beraberinde getiriyor. Ürünün uzun vadede kullanımında beyin hasarı, kısırlık, doğum kusurları, böbrek, karaciğer hasarları gibi problemlere yol açmaktadır.

İşte dünyanın en pahalı baharatı! 1 gramı 250 TL'ye satılıyor
İşte dünyanın en pahalı baharatı! 1 gramı 250 TL'ye satılıyor

Yaşam
ÖNE ÇIKAN VİDEO

İşte dünyanın en pahalı baharatı! 1 gramı 250 TL'ye satılıyor

4 baharat, dünyada en popüler: Alzheimer riskini azaltıyor, beyin sağlığını iyileştiriyor! Ezber bozan araştırma
4 baharat, dünyada en popüler: Alzheimer riskini azaltıyor, beyin sağlığını iyileştiriyor! Ezber bozan araştırma

Kadın - Aile

4 baharat, dünyada en popüler: Alzheimer riskini azaltıyor, beyin sağlığını iyileştiriyor! Ezber bozan araştırma

Hafızayı fil gibi yapan baharat! İbn-i Sina da önermişti
Hafızayı fil gibi yapan baharat! İbn-i Sina da önermişti

Kadın - Aile

Hafızayı fil gibi yapan baharat! İbn-i Sina da önermişti

Bu baharatları yiyen Alzheimer riskini sıfırlıyor, beyin sağlığını zımba gibi yapıyor…
Bu baharatları yiyen Alzheimer riskini sıfırlıyor, beyin sağlığını zımba gibi yapıyor…

Gıda

Bu baharatları yiyen Alzheimer riskini sıfırlıyor, beyin sağlığını zımba gibi yapıyor…

Unutkanlığınızı unutturacak mucizevi baharat!
Unutkanlığınızı unutturacak mucizevi baharat!

Sağlık

Unutkanlığınızı unutturacak mucizevi baharat!

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23