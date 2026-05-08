Emeklilik dilekçesini geciktirenler o ödenekten oluyor!

Kurban Bayramı ikramiyesini alabilmek için 1 Mayıs itibarıyla emeklilik şartlarının karşılanması gerekiyor. Mayıs ayında başvuru yapanlar, ödemeden hâlihazırda yararlanamayacak ve bu yılki hakkını kaybedecek.

Mevcut yasal düzenlemelere göre, emeklilik yaşındakilerin bayram ikramiyesinden faydalanabilmeleri adına, ilgili bayramın denk geldiği ay içinde resmen "emekli" sayılmaları gerekiyor. Kurban Bayramı bu yıl 27 Mayıs'ta başlayacak ve vatandaşların ikramiyelerini alabilmek için en geç 1 Mayıs itibarıyla emekli aylığı bağlanma şartlarını yerine getirmiş olması bekleniyordu.

Emeklilik dilekçesini bugünlerde ya da mayıs ayı boyunca teslim eden kişiler emeklilik statüsü ancak 1 Haziran'dan itibaren geçebiliyor. Dolayısıyla bu kişiler söz konusu 4.000 TL'lik bu yılki Kurban Bayramı ödemesini alamayacaklar.

Emekli ikramiyesi bu sene ne kadar?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından paylaşılan güncel verilere bakıldığında, 2026 yılındaki Kurban Bayramı ikramiye tutarlarında herhangi bir artış yapılmadığı görülüyor. Tıpkı Ramazan Bayramı döneminde olduğu gibi, ödemeye hak kazanan herkese 4.000 TL verilecek.

Ödemeler ne zaman başlayacak?

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın takviminde 27 Mayıs olarak belirtilen bayramdan önce, Sosyal Güvenlik Kurumu'nun (SGK) ödeme planı da şekillenmeye başladı:

Öngörülen ödeme aralığı: 18 – 25 Mayıs 2026

Son gün: İkramiye yatırma işlemlerinin en geç arife günü olan 26 Mayıs'ta tamamen bitirilmesi planlanıyor.

Kimler ikramiye alacak?

Söz konusu ödemelerden sadece hâlihazırda maaş alan eski emekliler değil, nisan ayının sonuna kadar emeklilik başvurusu kabul edilen yeni emekliler de yararlanabilecek:

SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı emeklileri,

Dul ve yetim aylığı alan vatandaşlar (Maaş hissesi oranına göre: %75'lik dilimdekiler için 3.000 TL, %50'lik dilimdekiler için 2.000 TL),

Şehit yakınları, gaziler ve güvenlik korucuları,

Sürekli iş göremezlik ödeneğinden faydalananlar.