  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Mikrop mikrobu çekiyor: İsrail'de 'hantavirüs' paniği Alışveriş merkezinde yangın: 5 ölü, 12 yaralı Meteoroloji duyurdu: O şehirler kavrulacak! 8 Mayıs 833: İbn Hişâm'ın vefatı (Tarihçi, dil ve ensâb âlimi) 8 Mayıs 2026: Günün Âyet ve Hadisi 'Yeni anayasa bir tercih değil zorunluluktur!' Rusya'da 9 Mayıs alarmı! Siyonistler niyetlerini açık etti! Sınırları yeniden çizmek istiyorlar İran'dan, BM üyelerine Hürmüz Boğazı çağrısı! Taslağın onaylanmamasını istedi İran’dan misilleme açıklaması! Karşılık verecekler
Gündem Rüşvet çarkında tanıdık tarife: İmamoğlu’na 1 Akgün’e 2 malikâne
Gündem

Rüşvet çarkında tanıdık tarife: İmamoğlu’na 1 Akgün’e 2 malikâne

Yeniakit Publisher
Yücel Kaya Giriş Tarihi:
Rüşvet çarkında tanıdık tarife: İmamoğlu’na 1 Akgün’e 2 malikâne

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen İBB merkezli yolsuzluk soruşturmasında kan donduran detaylar ortaya çıkmaya devam ediyor. Eski İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’na Pelican Hill projesinden sağlanan malikâne kıyağının bir benzerinin, Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün’e de uygulandığı belgelendi. Soruşturma dosyasındaki tapu kayıtları, rüşvet çarkının nasıl işlediğini gözler önüne serdi.

İş adamı Adem Kameroğlu’nun savcılık tutanaklarına yansıyan itirafları, kirli pazarlığı deşifre etti. Metro Home projesinin ruhsat ve iskân süreçlerini tamamlayabilmek için köşeye sıkıştırıldığını belirten Kameroğlu; bir lüks villa ve dört dairenin usulsüz şekilde devredildiğini iddia etti.

Ruhsat Karşılığı Lüks Malikâne İtirafı

Özellikle Pelican Hill sitesindeki malikânenin devir sürecinde Dilek İmamoğlu’nun bizzat devreye girdiği, İtalya ve Romanya’dan özel tasarım jakuziler sipariş ederek dekorasyonla ilgilendiği öne sürüldü.

Para Trafiği Ve "Emanetçi" Şirketler

Dosyadaki iddialara göre, lüks villanın tescili İmamoğlu’na ait SSB İnşaat üzerine yapıldı. Şirket hesabına gönderilen 1 milyon 500 bin liranın ise her defasında çekilerek Tuncay Yılmaz’a elden teslim edildiği belirtildi. Fiilen Dilek İmamoğlu’na ait olduğu iddia edilen villanın, rüşvet çarkının en somut delillerinden biri olarak dosyaya girdiği bildirildi.

Hasan Akgün’ün Çocuklarına "Tapu" Kıyağı

Büyükçekmece Belediyesi’ne uzanan soruşturma ayağında ise benzer bir yöntem izlendiği görüldü. Müteahhitler Mustafa Keleş ve Metin Gül tarafından ruhsat işlemleri karşılığında verildiği iddia edilen en büyük iki malikâne ve üç dairenin izi sürüldü:

  • Önce Emanetçiye: Taşınmazlar önce Hasan Akgün’ün "kasası" olduğu iddia edilen Osman Yeşilgül adına tescil edildi.
  • Sonra Çocuklara: Teknik takip verilerine göre bu taşınmazlar, Yeşilgül üzerinde kısa süre bekletildikten sonra doğrudan Hasan Akgün’ün çocukları Gökhan Emre Akgün, Gülin Akgün ve Gökçe Merve Akgün Kurt üzerine devredildi.

Resmi tapu kayıtlarıyla belgelenen bu "servis" trafiği, belediyelerdeki rüşvet çarkının boyutlarını bir kez daha tartışmaya açtı. Soruşturmanın derinleştirilerek devam ettiği öğrenildi.

Ekrem İmamoğlu'nun sesinden fitne kokuları! Murat Ongun cezaevinden saldırdı, Anahtar Parti'den kapak gibi cevap geldi!
Ekrem İmamoğlu'nun sesinden fitne kokuları! Murat Ongun cezaevinden saldırdı, Anahtar Parti'den kapak gibi cevap geldi!

Gündem

Ekrem İmamoğlu'nun sesinden fitne kokuları! Murat Ongun cezaevinden saldırdı, Anahtar Parti'den kapak gibi cevap geldi!

Gazeteci Erdem Atay: İmamoğlu’nun dalkavuğu İsmail! Operasyonun merkezinde sen vardın
Gazeteci Erdem Atay: İmamoğlu’nun dalkavuğu İsmail! Operasyonun merkezinde sen vardın

Gündem

Gazeteci Erdem Atay: İmamoğlu’nun dalkavuğu İsmail! Operasyonun merkezinde sen vardın

İmamoğlu’na usul uyarısı: Siyasetin arenası duruşma salonu değildir
İmamoğlu’na usul uyarısı: Siyasetin arenası duruşma salonu değildir

Gündem

İmamoğlu’na usul uyarısı: Siyasetin arenası duruşma salonu değildir

4
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

AK İT

GÜLİBRAHİMOĞLU PARALARI TATLİMİYDİ

MİLLET

Bu CHP’liler halk edebiyatı yapar halkçı değil fakirlik edebiyatı yapar hiç fakirlik yoksulluk yaşamamışlar çünkü daima devletin imkanlarını kendilerine kullanmışlardır bu CHP’liler köylüyüz çiftçiden yanayız demişler ama köylünün elinden mahsülünü almışlar hanı bir meşhur valileri vardı Nevzat Tandoğan Ankara valisi ne demiş köylüye ulan öküz sizin iki göreviniz var bir çiftcilk yapacaksınız yanı mahsul yetiştirmek ikincisi askere çağırdığında askerlik görevini yapacaksın chp de sınır bu hizmet beklemeyin hizmet yapmak istiyen belediye başkanlarınıda canından bezdirler seçilmiş seçildiğine bin pişman ederler
TÜM YORUMLARA GİT ( 4 )
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23