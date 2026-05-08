Rüşvet çarkında tanıdık tarife: İmamoğlu’na 1 Akgün’e 2 malikâne

İş adamı Adem Kameroğlu’nun savcılık tutanaklarına yansıyan itirafları, kirli pazarlığı deşifre etti. Metro Home projesinin ruhsat ve iskân süreçlerini tamamlayabilmek için köşeye sıkıştırıldığını belirten Kameroğlu; bir lüks villa ve dört dairenin usulsüz şekilde devredildiğini iddia etti.

Ruhsat Karşılığı Lüks Malikâne İtirafı

Özellikle Pelican Hill sitesindeki malikânenin devir sürecinde Dilek İmamoğlu’nun bizzat devreye girdiği, İtalya ve Romanya’dan özel tasarım jakuziler sipariş ederek dekorasyonla ilgilendiği öne sürüldü.

Para Trafiği Ve "Emanetçi" Şirketler

Dosyadaki iddialara göre, lüks villanın tescili İmamoğlu’na ait SSB İnşaat üzerine yapıldı. Şirket hesabına gönderilen 1 milyon 500 bin liranın ise her defasında çekilerek Tuncay Yılmaz’a elden teslim edildiği belirtildi. Fiilen Dilek İmamoğlu’na ait olduğu iddia edilen villanın, rüşvet çarkının en somut delillerinden biri olarak dosyaya girdiği bildirildi.

Hasan Akgün’ün Çocuklarına "Tapu" Kıyağı

Büyükçekmece Belediyesi’ne uzanan soruşturma ayağında ise benzer bir yöntem izlendiği görüldü. Müteahhitler Mustafa Keleş ve Metin Gül tarafından ruhsat işlemleri karşılığında verildiği iddia edilen en büyük iki malikâne ve üç dairenin izi sürüldü:

Önce Emanetçiye: Taşınmazlar önce Hasan Akgün ’ün "kasası" olduğu iddia edilen Osman Yeşilgül adına tescil edildi.

Sonra Çocuklara: Teknik takip verilerine göre bu taşınmazlar, Yeşilgül üzerinde kısa süre bekletildikten sonra doğrudan Hasan Akgün'ün çocukları Gökhan Emre Akgün, Gülin Akgün ve Gökçe Merve Akgün Kurt üzerine devredildi.

Resmi tapu kayıtlarıyla belgelenen bu "servis" trafiği, belediyelerdeki rüşvet çarkının boyutlarını bir kez daha tartışmaya açtı. Soruşturmanın derinleştirilerek devam ettiği öğrenildi.