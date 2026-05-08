CHP’nin Emir’i şecaat arz ederken sirkatin söyledi! Cebeci hırsızlığını savunmak isterken rezil oldu!

Sosyal medya hesabından “Cebeci hafriyat sahası üzerinden Ekrem İmamoğlu’na yöneltilen suçlamaları çökmüştür!” diyen Murat Emir, ortaya bir hesap koyup İmamoğlu’na yaranmak istedi. Emir; “Ortaya atılan ‘185 milyon ton kaçak döküm’ iddiası demek, her 17 saniyede bir İstanbul trafiğine çıkan kamyonlar demektir. Dahası, ‘kaçak’ denilen bu alanın bizzat Enerji Bakanlığı ile MAPEG onayı ve İstanbul Valiliği protokolüyle döküm sahası ilan edildiği evraklarla ortada” diye yazınca sosyal medyada madara oldu.

“NE 17 SANİYESİ, HER SANİYE!”

Emir’e tepki gösteren vatandaşlar; “İşte olay da o zaten. Harfiyat dökümü fazla gösterilerek paralar iç edilmiş. Savunacağım derken iddiayı güçlendirmiş”, “Ankara'nın emiri çok yoruyorsun kendini bu aralar tamam anladık sensin en çok seven eko başkanını, başkanın da görüyordur onun için gayretini”, “Sen onu bırak da Özkan Yalım da etkin pişmanlık kapsamında ifade vermiş! Bittiniz oğlum siz”, “Vatandaşı salak mı yada size inanan trollermi sandınız Ankara'nın emiri”, “elinizde tekbir algı argümanı kaldı o da ‘çökmûştür’ hiç bir şeyin çöktüğü filan yok, evet bir şeyler çökecek ve siz bu davanın altında kalacaksınız”, “Ne 17 saniyesi, her saniye kamyonlar İstanbul caddelerinde” şeklinde yorumlarda bulunarak CHP’nin Emir’ini rezil ettiler.