Fatih Erbakan'dan idam cezası vaadi
Fatih Erbakan'dan idam cezası vaadi

Yeniden Refah Partisi'nin İstanbul'da düzenlediği Anneler Günü programında konuşan Genel Başka Fatih Erbakan, "Cinayet suçları için idam cezasını yeniden gündeme alacağız.'' dedi.

Esenyurt Belediyesi Nene Hatun Kültür Merkezi'ndeki programda konuşan Erbakan, "manevi vatan"ın temel taşının aile mefhumu, ailenin sigortasının da anneler olduğunu söyledi.

Erbakan, "manevi vatan"ın ayakta kalmasının ailelerin ayakta kalmasına bağlı olduğunu belirterek, "Annelerimiz güçlüyse, küresel çetelerin ifsat projeleri bu kapıdan içeriye giremez. Uyuşturucuyla, sanal kumarla, ahlaki erozyonla, toplumsal şiddetle mücadelenin yolu annelerimizden geçmektedir. Çok kritik bir vazifeyi, çok hayati bir değeri ifade ediyorsunuz." dedi.

Partilerinin ülkeye dair büyük hedeflerini gerçekleştirmesinde kadınların katkısının hayati önemi bulunduğunu dile getiren Erbakan, "Yeniden Refah iktidarında annelerimize layık olduğu değeri vermeye, onları baş tacı yapmaya geliyoruz. Onların daha kaliteli bir yaşam sürmesini sağlamak için geliyoruz. Lafla değil, icraatla onları baş tacı yapmak üzere geliyoruz." ifadelerini kullandı.

Erbakan, "Cinayet suçları için idam cezasını yeniden gündeme alacağız. Kadınları ilgilendiren bütün kanuni düzenlemeler yapılacak. Kadın sivil toplum kuruluşlarının, kadınlarımızın görüş ve tavsiyelerinden istifade edilecek. Yeniden Refah iktidarında her bakanlığımızda mutlaka bir kadın bakan yardımcısı bulunacak." diye konuştu.

Konuşmasının ardından Erbakan, şehitlerin ve özel gereksinimli çocukların annelerine hediye ve plaket takdim etti.

