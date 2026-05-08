El Kaide'den Mali'deki gruplara tebrik

El Kaide’nin Yemen merkezli medya organı “Al-Malahem Media” tarafından yayımlanan Arapça açıklamada, Batı Afrika’nın Sahel bölgesinde faaliyet gösteren El Kaide'ye bağlı Cemaat Nusret el İslam vel Muslimin (CNİM) ve müttefik unsurlar tebrik edildi.

"Arap Yarımadası El Kaidesi" imzasıyla yayınlanan açıklama, “Afrika cephesindeki kardeşlerimize tebrik ve kutlama” başlığını taşıyor.

Açıklamada, son dönemde Sahel bölgesinde düzenlenen saldırıların “İslam ümmetinin yeniden güç kazanmasının işareti olduğu” ifade edildi.

 

Açıklamada özellikle, “Yusuf bin Taşfin’in torunları” ifadesi kullanılarak Sahel’de faaliyet gösteren silahlı unsurlara atıf yapıldı. Bu ifadeyle, tarihi Murabıtlar Devleti’nin kurucusu Yusuf bin Taşfin’e gönderme yapıldığı anlaşılıyor.

Açıklamada, Mali'deki söz konusu operasyonların ardından “İslam’ın izzetinin yeniden yükseldiği”, “izzet ve gücün yeniden canlandığı” ve “küfür ordularının bozguna uğratıldığı” ifade edildi. Açıklamada ayrıca, “mücahitlerin önünde düşmanların kaçtığı” ifadelerine yer verildi.

El Kaide açıklamasında, Sahel bölgesindeki gruplara destek veren kabileler ve yerel unsurlar da övülerek, onların “İslam düşmanlarının hâkimiyetinden kurtulmaya ve şeriatı tesis etmeye çalışan onurlu kabileler” olduğu ifade edildi.

Açıklamada, saldırılar sonucunda elde edilen kazanımların “Allah’ın yardımı sayesinde gerçekleştiği” belirtilirken, destekçilere “birlik içinde kalmaları” ve “düşmanlara karşı hazırlıklarını sürdürmeleri” çağrısı yapıldı.

 

Açıklamada ayrıca, Mali’nin başkenti Bamako’nun yanı sıra diğer Afrika ülkelerinde de benzer gelişmelerin yaşanabileceği ima edilerek, “yakında Bamako’nun kurtuluş sahnelerinin tekrar görülebileceği” kaydedildi.

Metnin sonunda Kur’an’dan ayetlere yer verilerek silahlı mücadelenin sürdürülmesi çağrısı yinelendi.

Açıklama, “İslam’a ve Müslümanlara zafer verilmesi” ve “kâfirlerle mürtetlerin hezimete uğratılması” duasıyla son buldu.

Söz konusu açıklama, son haftalarda Mali başta olmak üzere Sahel bölgesinde El Kaide bağlantılı Cemaat Nusret el İslam vel Müslimin (CNİM) ve müttefik grupların düzenlediği saldırıların ardından yayımlandı.

Kaynak: Mepa News

