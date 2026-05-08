SON DAKİKA
Dünya Suudi Arabistan'dan ABD'ye ret! Kimse beklemiyordu
Suudi Arabistan'dan ABD'ye ret! Kimse beklemiyordu

Yeniakit Publisher
AA Giriş Tarihi:
Suudi Arabistan'dan ABD'ye ret! Kimse beklemiyordu

Suudi Arabistan merkezli Al-Hadath kanalına göre, Riyad yönetimi hava sahasının saldırı amaçlı kullanılmasına izin vermeyecek.

Suudi Arabistan merkezli Al-Hadath kanalına göre, Riyad yönetimi hava sahasının saldırı amaçlı kullanılmasına izin vermeyecek.

Al-Hadath'ın ismi açıklanmayan Suudi Arabistanlı bir kaynağa dayandırdığı haberinde, Suudi Arabistan'ın, gerilimin azaltılmasını ve Pakistan'ın bölgedeki savaşın sona erdirilmesi için bir anlaşmaya varma çabalarını desteklediği belirtildi.

Riyad yönetiminin, hava sahasını saldırı amaçlı askeri operasyonları desteklemek için kullanılmasına izin vermeyeceği aktarıldı.

Haberde, "Şüpheli nedenlerle Suudi Arabistan'ın tutumunu yanlış temsil etmeye çalışan taraflar var." ifadesine yer verildi.

 

- "Suudi Arabistan, gerilimi azaltma ve müzakere çabalarını destekleme tutumunu sürdürmektedir"

Suudi Arabistan Kamu Diplomasisinden Sorumlu Dışişleri Bakan Yardımcısı Raid Krimly, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Suudi Arabistan, gerilimi azaltma ve müzakere çabalarını destekleme tutumunu sürdürmektedir." ifadesini kullandı.

Amerikan Wall Street Journal (WSJ) gazetesinin dünkü haberine işaret eden Krimly, Suudi Arabistanlı olduğu iddia edilen ve isimsiz kaynaklardan aktarılan haberlere karşı dikkat edilmesi çağrısında bulundu.

Gazetenin haberinde, ABD'nin, ticari gemilerin Hürmüz Boğazı'ndan geçişini sağlamaya yönelik başlattığı "Özgürlük Projesi"nin ardından Suudi Arabistan ve Kuveyt'in Amerikan ordusuna getirdiği "üslerini ve hava sahalarını kullanmasına yönelik" kısıtlamaları kaldırdığı iddia edilmişti.

 

- ABD ile Suudi Arabistan arasında Hürmüz Boğazı "anlaşmazlığı"

ABD Başkanı Donald Trump, 4 Mayıs itibarıyla, Hürmüz Boğazı'nda mahsur kalan ve Orta Doğu'daki krizle ilgisi olmayan "tarafsız" ülkelere ait gemilerin boğazdan geçişine yardım etmeye başlayacaklarını açıklamış ve buna "Özgürlük Projesi" adını vermişti.

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Beyaz Saray'da verdiği basın brifinginde İran'ın Hürmüz Boğazı'nı kapatmasından ötürü Körfez bölgesinde 87 farklı ülkeden yaklaşık 23 bin sivilin kurtarılması için "Özgürlük Projesi" adlı operasyonu başlattıklarını savunmuştu.

Trump, 6 Mayıs'ta yaptığı açıklamada, Özgürlük Projesi'nin kısa süreliğine durdurulmasına karar verdiklerini bildirmişti.

Amerikan NBC News'ün isimlerini vermek istemeyen iki ABD'li yetkiliye dayandırdığı haberine göre, Trump'ın sosyal medya hesabından duyurduğu operasyon, Körfez ülkelerinde sürpriz etkisi yaratmıştı.

Yetkililerin, Suudi Arabistan yönetiminin, ABD ordusunun Prens Sultan Hava Üssü'nden uçuş gerçekleştirmesine ve ülkenin hava sahasını kullanmasına izin vermeyeceğini Washington'a bildirdiği iddia edilmişti.

Trump ile Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman arasında yapılan görüşmeden de sonuç çıkmadığını ileri süren yetkililer, bunun üzerine Trump'ın operasyonu geçici askıya aldığını iddia etmişti.

Öte yandan Beyaz Saray yetkilisi, bölgedeki müttefiklerin konu hakkında önceden haberdar edildiğini savunmuştu.

misafir

Kur an ın benzerini yaratılanlar ve yaratılanlar içindeki en yetenekli insanlar bile oluşturamıyorlar.O zaman, mevcut olan Kur an ı kim oluşturdu?Elbetteki insanlar dışında olması gerekeceginden ve de insanlar dışında tek yetenekli olan ALLAH CC oldugundan Kur an ı ALLAH CC nın oluşturdugu ortaya çıkmaktadır.Bu durum ALLAH CC ın var oldugunu ve Kur an ın da ALLAH CC ın kitabı oldugunu kanıtlamakda. BU GERÇEK ORTADA İKEN KUR AN DIŞINDA YAŞAM,ZARAR DEGİLMİ?

Şeyh Şamil

Bu haber doğru ama tornistan sadece bir kaç saat sürdü. Onu da verin lütfen. Hem yahudi soylu hem de yahudi uşakları suud ve bae 2 saat sonra izin verdiler. Izin vermiyor görüntüsüyle sürekli reklam yapıyorlar. Bu ümmet unutmaz.
