Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Yüzde 100 yerli modelleri de var ithali de... Güneş gözlüğü göz sağlığınızı bozar mı?

Güneş gözlüğü göz sağlığınızı bozar mı soruları her daim konuşuluyor...

Ucuz ve kalitesiz güneş gözlükleri, sanılanın aksine gözü korumak yerine daha fazla zarara açık hale getiriyor; risk çoğu zaman camın kalitesinde saklı. Havaların ısınmasıyla birlikte güneş gözlüğü kullanımı hızla artıyor. Ancak gözlüğün varlığı tek başına bir koruma anlamına gelmiyor.

Dışarıdan bakıldığında sadece "koyu cam" gibi görünen bu ürünler, aslında göz sağlığı açısından fark edilmeyen bir risk taşıyor. Sorun gözlüğün varlığı değil, camın neyi gerçekten filtrelediği.

Birçok kişi koyu renkli camların güneşi engellediğini düşünür. Oysa asıl koruma, camın renginde değil, ultraviyole (UV) filtre özelliğinde gizlidir. Bu filtre olmadığında koyu cam, göz bebeğinin büyümesine neden olur.

Normalde parlak ışıkta küçülen göz bebeği, camın yarattığı karanlık etkiyle genişler ve zararlı UV ışınları gözün içine daha fazla ulaşır.

Bu nedenle düşük kaliteli bir gözlük, gözü korumak yerine daha fazla riskle karşı karşıya bırakabilir; hatta bazı durumlarda hiç gözlük takmamaktan bile daha zararlı hale gelebilir.

KALİTESİZ CAMLAR GÖZÜN DOĞAL DENGESİNİ BOZAR

Düşük kalite camlar ışığı düzgün kırmaz ve dağıtmaz. Bu durum, gözün sürekli netlik sağlamak için odaklanmaya çalışmasına neden olur. Kısa sürede baş ağrısı, göz yorgunluğu, bulanık görme ve uzun vadede görme kalitesinde düşüş gibi sorunlar ortaya çıkabilir.

Standartsız üretimle hazırlanan camlar, UV ışınlarını filtrelemediği gibi göz yüzeyinde tahrişe ve hassasiyete de yol açabilir. Özellikle uzun süreli kullanımda göz kuruluğu, yanma hissi ve ışığa karşı aşırı hassasiyet gelişebilir.

Kaliteli ve standartlara uygun üretilmiş güneş gözlüklerinde UV400 gibi koruyucu filtreler bulunur. Bu filtreler, zararlı ışınların göze ulaşmasını engelleyerek gerçek koruma sağlar. Aynı zamanda camın optik kalitesi yüksek olduğu için göz daha az yorulur ve daha net bir görüş elde edilir. Göz gereksiz efor harcamaz, doğal çalışma düzeni korunur.

Güneş gözlüğü yalnızca bir aksesuar değil, doğrudan göz sağlığını etkileyen bir üründür. Bu nedenle ürün seçerken fiyat ya da görünüm kadar, camın koruyucu özelliklerine ve güvenilirliğine dikkat edilmesi gerekir.

Aksi halde fark edilmeden yapılan bir tercih, zamanla göz sağlığını geri dönüşü zor bir şekilde etkileyebilir.

