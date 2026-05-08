Bir Tek Çocuk Öleceğine 1000 Köpek Ölsün!

Son dönemlerde Türkiye'nin farklı illerinde yaşanan başıboş köpek saldırıları, sokak güvenliği ve kamu sorumluluğu tartışmalarını yeniden gündemin en sıcak başlıkları arasına taşıdı.

Konuya ilişkin önemli açıklamalarda bulunan HÜDA PAR Genel Başkanı Yapıcıoğlu saldırgan ve tedavisi mümkün olmayan hayvanlara karşı gerekirse sert tedbirlerin alınması gerektiğini ifade ederek, “bir çocuk öleceğine 1000 köpek ölsün” dedi.

HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, Meclis’te düzenlediği basın toplantısında başıboş sokak köpekleri sorunu hakkında çarpıcı değerlendirmelerde bulundu.

Başıboş köpek meselesinin sosyal medyada ve toplumda uzun süredir tartışıldığını belirten Yapıcıoğlu, "Maalesef 5 yaşındaki bir yavrumuz köpek saldırısında hayatını kaybetti; ben bir kez daha ailesine sabır diliyorum, inşallah bir daha benzer bir olay yaşanmaz. Şimdi bu sorunlar gündeme getirildiğinde birileri sanki bu sorunları gündeme getirenler bütün hayvanlara düşmanlık yapıyor ya da merhametsizce bütün hayvanların öldürülmesini istiyor gibi bir propaganda yapıyor; bu doğru değil. Elbette hayvana merhamet gerekir; o da bir candır. Lakin o hayvan eğer insan sağlığını tehdit eder bir noktaya gelmişse o zaman durum farklılaşır, mutlaka insanların zarar görmeyeceği bir tedbir almak gerekir; bu tedbir nedir, neyse o." şeklinde konuştu.

"Bir tek çocuk öleceğine 100 köpek ölsün"

Saldırgan ve tedavisi mümkün olmayan hayvanlara karşı gerekirse sert tedbirlerin alınması gerektiğini ifade eden Yapıcıoğlu, geçmişteki salgın hastalık dönemlerinden örnekler vererek sözlerini şöyle sürdürdü:

"Eğer bunu insanlardan uzaklaştırmak, bir yere kapatmak gerekiyorsa, eğer o hayvan saldırgansa ve iyileştirilemiyorsa, tedavi edilemiyorsa gerekirse itlaf da edilebilmelidir; yani bir tek çocuk öleceğine 100 köpek ölsün. Kuşlarla, kanatlı hayvanlarla bulaşan bir hastalık geldiğinde hasta olsun olmasın bütün kanatlıların itlaf edildiği günleri unuttuk mu? Tavuklar hayvan değil mi? Hayvanlardan hayvana ya da hayvandan insana geçen bir hastalık geldiğinde toplum sağlığını korumak öncelikli olmalıdır."

"Asıl sorun, hayvanların insanlarla eşitlenmesi sorunudur"

HÜDA PAR Genel Başkanı Yapıcıoğlu, sorunun temelinde hayvanlara bakış açısındaki yanlışlıkların yattığını belirterek, "Mutlaka merhamet sınırlarını aşmadan ama insanın sağlığını ve güvenliğini de öncelikli ederek tedbirler almak zorundadır; kim bu tedbiri almıyorsa onun üzerine de kararlılıkla gidilmelidir. Yani sorun hayvanların kendisi değildir; sorun hayvanlara gereği gibi bakılmaması ya da gereği gibi muhafaza edilmemesi, daha büyüğü ise hayvanların insanlarla eşitlenmesi sorunudur. Evet, hayvanlar candır ama bütün hayvanlar bir insan etmez; bu ikisinin birbirine karıştırılmaması gerekir. İnsan sağlığını öncelemek, bütün hayvanların itlaf edilmesini istemek değildir; bu ikisini birbirine karıştırmayalım." değerlendirmesinde bulundu.