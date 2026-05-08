Bölgede tansiyon yükseliyor! Mısır savaş uçakları BAE'de

AA Giriş Tarihi:
Bölgede tansiyon yükseliyor! Mısır savaş uçakları BAE'de

Birleşik Arap Emirlikleri, ilk kez Mısır’a ait savaş uçaklarının ülke topraklarında konuşlandığını açıkladı. Gelişme, Abu Dabi’de bir araya gelen iki ülke liderinin bölgesel güvenlik başlığını görüşmesinin ardından duyuruldu.

Birleşik Arap Emirlikleri ile Mısır arasındaki askeri ve siyasi temaslar dikkat çeken yeni bir aşamaya taşındı. Abu Dabi yönetimi, ilk kez Mısır’a ait savaş uçaklarının kendi topraklarında konuşlandırıldığını duyurdu.

Açıklama, BAE Devlet Başkanı Muhammed bin Zayid ile Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi’nin Abu Dabi’de gerçekleştirdiği görüşmenin ardından geldi. İki liderin, bölgedeki son gelişmeleri ve bunların güvenlik dengelerine etkisini ele aldığı belirtildi.

BAE resmi haber ajansı WAM'da yer alan haberde, BAE Devlet Başkanı Muhammed bin Zayid ve Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi'nin Abu Dabi'de bir araya geldiği belirtildi.

İki liderin, bölgesel gelişmeleri ve bunların hem bölge hem de uluslararası güvenlik ve istikrar üzerindeki etkilerini ele aldıkları aktarılan haberde, Bin Zayid ve Sisi'nin ayrıca Mısır savaş uçaklarının konuşlandığı BAE'deki birliği ziyaret ettikleri ifade edildi.

Söz konusu birliğin operasyonel yetenekleri geliştirme ve çeşitli zorluklara hazırlık çabalarının yerinde incelendiğine işaret edilen haberde, BAE'de konuşlandırılan savaş uçaklarıyla ilgili ayrıntı verilmedi.

Öte yandan Mısır Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre Sisi, Abu Dabi ziyaretinde "mevcut bölgesel koşullar ışığında Mısır'ın BAE ile dayanışmasını" teyit etti.

Mısır'ın BAE'nin güvenliği ve istikrarına verdiği desteğini yineleyen Sisi, "İran'ın BAE egemenliğine yönelik saldırılarını reddettiklerini" belirtti.

Sisi, "Bu saldırılar, uluslararası hukukun ve BM Şartı'nın ilkelerinin açık bir ihlali ve bölgenin ve genel olarak dünyanın güvenliğini ve istikrarını tehdit eden tehlikeli bir tırmanıştır." ifadesini kullandı.

