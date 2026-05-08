İran, Hürmüz Boğazı yakınında 3 ABD destroyerini vurdu

İran, Hürmüz Boğazı yakınında 3 ABD destroyerini vurdu

İran medyasında yer alan iddiaya göre, İran deniz kuvvetleri Hürmüz Boğazı yakınlarında ABD donanmasına ait 3 destroyeri hedef aldı. Saldırının füze ve kamikaze dronlarla düzenlendiği, gemilerin hasar alarak Umman Denizi yönüne çekildiği öne sürüldü.

Hürmüz Boğazı çevresinde tansiyonu daha da yükseltecek yeni bir iddia gündeme geldi. İran basınında yer alan haberlere göre, İran deniz kuvvetleri ABD donanmasına ait 3 savaş gemisine saldırı düzenledi.

İddiaya göre hedef alınan gemiler, Hürmüz Boğazı hattında görev yapan ABD destroyerleri oldu. Saldırının ardından bölgede askeri hareketliliğin arttığı ve gemilerin pozisyon değiştirdiği öne sürüldü.

Tesnim Haber Ajansına konuşan ismi açıklanmayan kaynağa göre, saldırıda ABD'ye ait savaş gemileri zarar gördü.

Söz konusu saldırının füze ve kamikaze dronlarla yapıldığı ifade edildi.

ABD donanmasına ait destroyerlerin saldırıya uğramaları sonrasında Umman Denizi’ne doğru geri çekildikleri kaydedildi.

