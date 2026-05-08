Bu görüntü Batman'da çekildi!
Nesli tükenme tehlikesi altında olan sarı benekli semender Batman'ın Kozluk ilçesinde görüntülendi.
Batman Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri saha çalışması yaptıkları sırada "Türk semenderi" olarak bilinen sarı benekli semenderle karşılaştı.
Gümüşörgü köyü yakınlarındaki akarsu kenarında fark edilen semender kamerayla kayda alındı.
Ziraat Mühendisi Bayram Zırığ, Kozluk ilçesinin kırsalında saha çalışması yaptıkları sırada nesli tükenme tehlikesi altında olan sarı benekli semenderle karşılaştıklarını söyledi.
Sarı benekli semenderin korunması gereken bir tür olduğunu belirten Zırığ, vatandaşlardan bu canlı görmeleri halinde zarar vermemeleri uyarısında bulundu.
İşte Batman'dan gelen görüntüler...
