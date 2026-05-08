Yurt dışına kaçan 48 suçlu Türkiye'ye iade edildi! Aralarında kırmızı bültenle arananlar vardı
Yurt dışına kaçan 48 suçlu Türkiye’ye iade edildi! Aralarında kırmızı bültenle arananlar vardı

Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Yurt dışına kaçan 48 suçlu Türkiye'ye iade edildi! Aralarında kırmızı bültenle arananlar vardı

İçişleri Bakanlığı, uluslararası ve ulusal düzeyde aranan toplam 48 suçlu Türkiye’ye getirildiğini duyurdu. Yapılan açıklamada, "Toplam 48 suçlu; Gürcistan(31), Almanya(7), Yunanistan(2), Amerika Birleşik Devletleri, Hollanda, Karadağ, Polonya, Irak, Rusya, Sırbistan ve Ürdün'den ülkemize geri getirildi." ifadelerine yer verildi. İadesi sağlanan şüphelilerin 27’sinin kırmızı bültenle uluslararası seviyede arandığı belirtildi.

İçişleri Bakanlığı, kırmızı bültenle aranan 27, ulusal seviyede aranan 21 suçlunun ülkeye geri getirildiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Emniyet Genel Müdürlüğü İnterpol-Europol Daire Başkanlığı ve Adalet Bakanlığı görevlileri ile ilgili birimlerin koordinasyonunda, yurt dışına kaçan ve haklarında arama kararı bulunan kişilere yönelik ilgili ülkelerin kolluk birimleriyle ortak çalışma yürütüldüğü belirtildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Kırmızı bültenle aradığımız 27, ulusal seviyede aradığımız 21 suçlu olmak üzere toplam 48 suçlu, Gürcistan (31), Almanya (7), Yunanistan (2), Amerika Birleşik Devletleri, Hollanda, Karadağ, Polonya, Irak, Rusya, Sırbistan ve Ürdün'den ülkemize geri getirildi. Kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan C.S, R.G, F.Ö, G.Ç, E.D, Y.E., U.Y, A.Ç, V.J, M.K, A.S.Ö, A.Ç, C.G, Ö.A, A.E.H, A.A, T.Ş, F.Y, T.G, O.T, İ.T, M.P, M.B.T, M.Ö, G.B.K, A.K. ve K.K. ile ulusal seviyede aranan B.Y, A.Z.Ç, H.Ş, M.E, H.İ.Ç, N.Ç, M.Z, Ö.Ç, M.S, A.D.C, M.Ş, C.Ö, C.B, M.E.İ, B.K, İ.Y, A.Ş, İ.K, Ş.Ö, F.S. ve R.P. isimli şahıslar yakalandı ve ülkemize iadeleri sağlandı."

Kırmızı bültenle ve ulusal seviyede aranan organize suç örgütü üyelerinin ve zehir tacirlerinin yakalanarak ülkeye geri getirilmesine devam edileceği vurgulanan açıklamada, "Kahraman polislerimizi, başkanlıklarımızı, daire başkanlıklarımızı ve emeği geçenleri tebrik ediyoruz. Adalet Bakanlığı görevlilerine teşekkür ediyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Fetö'cüler iâde edilmesini bakliyoruz.

Almanya başta olmak üzere tüm Avrupa ülkeleri çook iyi biliyorlar ki; bir avuç çapulcu elikanlı terör örgütü fetöyü sâhiplenip te, koskoca Türkiye devletini ve 100 milyon nüfus olan milleti karşılarına almak onlara hiç bir şey kazandırmaz!!!! Bu mes'ele bir partinin mes'elesi değil, devlet millet mes'elesidir haberleri ola!!!
