Yahudi hahamlardan Hitler'e övgü!

İsrail’de yayın yapan Kanal 13 televizyonunun yayımladığı ses ve görüntü kayıtları, işgal altındaki Batı Şeria’daki askeri bağlantılı bir dini akademide görev yapan iki hahamın Yahudi olmayanlar ve Araplar hakkında ırkçı ifadeler kullandığını ortaya koydu.

Kayıtlarda, Batı Şeria’daki yasa dışı Eli yerleşiminde bulunan Bnei David Akademisi yöneticilerinden Haham Eliezer Kaştiel’in Yahudi üstünlüğünü savunan açıklamaları dikkat çekiyor.

Kaştiel’in görüntülerde, Yahudi olmayanların özellikle de Arapların “genetik olarak aşağı sınıf” olduğunu öne sürdüğü ve Yahudi yönetimi altında köleleştirilmelerini savunduğu görüldü.

“Yahudi olmayanlar bizim kölemiz olmak istiyor. Bir Yahudi’ye köle olmak onlar için en iyi şeydir. Köle olmaktan mutlular, köle olmak istiyorlar” ifadelerini kullanan Kaştiel, Arapların kendi kendilerini yönetemeyeceğini de iddia etti.

Kaştiel, “Ortalama bir Arap’a nerede yaşamak istediğini sorun, işgal altında olmak ister. Genetik problemleri var, bir ülkeyi nasıl yöneteceklerini bilmiyorlar” dedi.

“Evet, biz ırkçıyız”

Aynı konferansta Kaştiel’in açık şekilde ırkçı ideolojiyi savunduğu da kayıtlara yansıdı.

“Haklıyız, biz ırkçıyız. Dünyada ırklar vardır ve milletlerin genetik özellikleri bulunur. Yahudiler daha başarılı bir ırktır” dediği duyuldu.

Kanal 13’ün yayınladığı diğer görüntülerde ise akademide görev yapan diğer haham Giora Redler’in, Holokost üzerine yaptığı bir derste Adolf Hitler hakkında tartışmalı ifadeler kullandığı görüldü.

Redler’in öğrencilere hitaben, “Öncelikle Hitler’in haklı olup olmadığını belirlemeliyiz” dediği, ardından “Yaşamış en doğru insandı ve söylediği her şeyde haklıydı, sadece yanlış taraftaydı” ifadelerini kullandığı aktarıldı.

“Gerçek Holokost hümanizm”

Redler ayrıca Yahudilerin karşı karşıya olduğu “gerçek Holokost’un” Nazi soykırımı değil, çoğulculuk, sekülerizm ve hümanizm olduğunu savundu.

Kayıtlarda Redler’in, “Gerçek Holokost Yahudilerin öldürülmesi değildi. Hümanizm ve seküler kültürün ‘insana inanıyoruz’ anlayışı gerçek Holokost’tur” dediği duyuluyor.

Söz konusu görüntülerin yayınlanmasının ardından İsrail kamuoyunda tartışma büyürken, askeri hazırlık programlarıyla bağlantılı bazı dini kurumların gençler arasında milliyetçi ve aşırıcı söylemleri yaydığı yönündeki eleştiriler yeniden gündeme geldi.

Olay, özellikle Filistinlilere ve Yahudi olmayan topluluklara yönelik üstünlükçü söylemlerin İsrail toplumundaki etkisine dair tartışmaları da yeniden alevlendirdi.

Batı Şeria’daki yasa dışı yerleşimlerde faaliyet gösteren bazı dini eğitim kurumları uzun süredir aşırı milliyetçi ve radikal söylemler nedeniyle eleştirilirken, insan hakları kuruluşları bu tür söylemlerin bölgedeki şiddet ortamını derinleştirdiğini savunuyor.

Kaynak: Mepa News