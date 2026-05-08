Ayar değil yaşam biçimi oldu: Galaxy S26 Ultra ekranında müthiş özellik
Ayar değil yaşam biçimi oldu: Galaxy S26 Ultra ekranında müthiş özellik

Ayar değil yaşam biçimi oldu: Galaxy S26 Ultra ekranında müthiş özellik

Samsung Electronics, Galaxy S26 Ultra modelinde ekran gizliliğini artıran “privacy display” (gizlilik ekranı) teknolojisini doğrudan donanıma entegre edecek.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, "Engineered Trust" (Tasarıma Entegre Güven) felsefesiyle geliştirilen "privacy display" teknolojisi, gizliliği bir ayar olmaktan çıkarıp bir yaşam biçimine dönüştürüyor.

Geleneksel ekran koruyucu filmlerle ekranı karartma yönteminin yerini alan "privacy display" teknolojisi, Samsung Galaxy S26 Ultra modelinde kullanılıyor. Özel katmanlı yapısıyla geliştirilen teknoloji, ışığı yalnızca tam karşıdaki kullanıcıya net şekilde yansıtıyor.

 

Kullanıcılar ekranlarında film izlerken ya da çalışırken görüntüyü yüksek kontrast ve canlılıkla görmeye devam ederken, yanlarında bulunan kişiler için ekran belirsiz ve koyu bir yüzey olarak görünüyor. Özellik, yalnızca yan açılardan değil üstten ve alttan bakıldığında da ekran gizliliğini koruyor.

Galaxy S26 Ultra'nın sunduğu gizlilik deneyimi yalnızca donanımla sınırlı kalmıyor. Yeni One UI 8.5 arayüzü doğrultusunda cihaz, bankacılık uygulamaları açıldığında veya kilit ekranına şifre girildiğinde gizlilik modunu otomatik olarak devreye alıyor.

Kullanıcılar yalnızca bildirimlerini gizleyip ekranın geri kalanını açık tutabilirken, böylece yanlarında bulunan kişiler ekrana baksa bile kimden mesaj geldiğini göremiyor.

Öte yandan, "Kapalı", "Açık" ve "Maksimum Gizlilik" modları arasında tek dokunuşla geçiş yapılarak deneyim kişiselleştirilebiliyor.

Samsung Electronics, Galaxy S26 Ultra modeliyle gizliliği yazılımsal katmanların ötesine taşıyarak doğrudan cihaz donanımına entegre ediyor. Böylece kullanıcılar, kalabalık ortamlarda da ekranlarını endişe taşımadan rahatlıkla kullanabiliyor.

