Global Sumud Filosu Marmaris’e Geliyor: Gazze Ablukasını Kırmak İçin Yeni Bir Aşama

Açıklamada, Marmaris'te düzenlenecek uluslararası bir toplantı kapsamında bekleyen gemilere 30'dan fazla teknenin katılacağı ifade edildi. Bu katılımın, misyonun siyasi stratejisinin değerlendirilmesi ve sonraki aşamalarının ele alınması açısından büyük önem taşıdığı kaydedildi.

12 Mayıs'ta Basın Toplantısı

Filo, 12 Mayıs'ta düzenlenecek basın toplantısında misyonun yeni aşamasının kamuoyuna duyurulacağını bildirdi. Toplantıda, sivil toplum kuruluşları ve siyasi destekçilerle birlikte gelecekteki yardım misyonlarının korunmasına yönelik taahhütlerin açıklanacağı belirtildi.

Hukuki ve Siyasi Girişimler Gündemde

Açıklamada ayrıca, İsrail'in uluslararası sularda gerçekleştirdiği "korsanlık, alıkoyma ve Avrupa sularında işlenen ihlaller" nedeniyle hukuki ve siyasi girişimlerin gündeme taşınacağı ifade edildi. Bu girişimler, İsrail'in hukuk dışı eylemlerine karşı uluslararası toplumda farkındalık yaratmayı ve sorumluluk alınmasını sağlamayı amaçlıyor.

Aktivistler İçin Özgürlük Çağrısı

Filo paylaşımında, daha önce İsrail tarafından kaçırılan aktivistler Saif ve Thiago için "Saif ve Thiago’ya özgürlük" çağrısı da yapıldı. Bu çağrı, İsrail'in keyfi tutuklamalarına ve insan hakları ihlallerine karşı duyulan tepkiyi dile getiriyor.

Global Sumud Filosu'nun Marmaris ziyareti, Gazze ablukasına karşı uluslararası dayanışmanın ve mücadelenin devam ettiğini gösteriyor. Filo, yeni misyonuyla Gazze'ye insani yardım ulaştırma ve ablukanın kaldırılması için baskı oluşturma konusundaki kararlılığını bir kez daha ortaya koyuyor.