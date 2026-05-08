  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Mikrop mikrobu çekiyor: İsrail'de 'hantavirüs' paniği Alışveriş merkezinde yangın: 5 ölü, 12 yaralı Meteoroloji duyurdu: O şehirler kavrulacak! 8 Mayıs 833: İbn Hişâm'ın vefatı (Tarihçi, dil ve ensâb âlimi) 8 Mayıs 2026: Günün Âyet ve Hadisi 'Yeni anayasa bir tercih değil zorunluluktur!' Rusya'da 9 Mayıs alarmı! Siyonistler niyetlerini açık etti! Sınırları yeniden çizmek istiyorlar İran'dan, BM üyelerine Hürmüz Boğazı çağrısı! Taslağın onaylanmamasını istedi İran’dan misilleme açıklaması! Karşılık verecekler
Gündem Global Sumud Filosu Marmaris’e Geliyor: Gazze Ablukasını Kırmak İçin Yeni Bir Aşama
Gündem

Global Sumud Filosu Marmaris’e Geliyor: Gazze Ablukasını Kırmak İçin Yeni Bir Aşama

Yeniakit Publisher
Yücel Kaya Giriş Tarihi:
Global Sumud Filosu Marmaris’e Geliyor: Gazze Ablukasını Kırmak İçin Yeni Bir Aşama

Gazze'ye yönelik İsrail ablukasını kırmak amacıyla faaliyet yürüten uluslararası bir sivil toplum girişimi olan Global Sumud Filosu, yeni bir misyon kapsamında Yunanistan'dan Türkiye'ye geleceğini duyurdu. Filo, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, bugün Yunanistan'dan hareket ederek Marmaris'e doğru yola çıkacağını belirtti.

Açıklamada, Marmaris'te düzenlenecek uluslararası bir toplantı kapsamında bekleyen gemilere 30'dan fazla teknenin katılacağı ifade edildi. Bu katılımın, misyonun siyasi stratejisinin değerlendirilmesi ve sonraki aşamalarının ele alınması açısından büyük önem taşıdığı kaydedildi.

12 Mayıs'ta Basın Toplantısı

Filo, 12 Mayıs'ta düzenlenecek basın toplantısında misyonun yeni aşamasının kamuoyuna duyurulacağını bildirdi. Toplantıda, sivil toplum kuruluşları ve siyasi destekçilerle birlikte gelecekteki yardım misyonlarının korunmasına yönelik taahhütlerin açıklanacağı belirtildi.

Hukuki ve Siyasi Girişimler Gündemde

Açıklamada ayrıca, İsrail'in uluslararası sularda gerçekleştirdiği "korsanlık, alıkoyma ve Avrupa sularında işlenen ihlaller" nedeniyle hukuki ve siyasi girişimlerin gündeme taşınacağı ifade edildi. Bu girişimler, İsrail'in hukuk dışı eylemlerine karşı uluslararası toplumda farkındalık yaratmayı ve sorumluluk alınmasını sağlamayı amaçlıyor.

Aktivistler İçin Özgürlük Çağrısı

Filo paylaşımında, daha önce İsrail tarafından kaçırılan aktivistler Saif ve Thiago için "Saif ve Thiago’ya özgürlük" çağrısı da yapıldı. Bu çağrı, İsrail'in keyfi tutuklamalarına ve insan hakları ihlallerine karşı duyulan tepkiyi dile getiriyor.

Global Sumud Filosu'nun Marmaris ziyareti, Gazze ablukasına karşı uluslararası dayanışmanın ve mücadelenin devam ettiğini gösteriyor. Filo, yeni misyonuyla Gazze'ye insani yardım ulaştırma ve ablukanın kaldırılması için baskı oluşturma konusundaki kararlılığını bir kez daha ortaya koyuyor.

MSB kaynaklarından yazılı açıklama! Sumud filosu Yunanistan'ı böldü
MSB kaynaklarından yazılı açıklama! Sumud filosu Yunanistan'ı böldü

Gündem

MSB kaynaklarından yazılı açıklama! Sumud filosu Yunanistan'ı böldü

Sumud Filosu'ndaki aktivistlerden Hüseyin Oral, İstanbul'a geldi! Siyonistlerin zulmü ortaya çıktı
Sumud Filosu'ndaki aktivistlerden Hüseyin Oral, İstanbul'a geldi! Siyonistlerin zulmü ortaya çıktı

Gündem

Sumud Filosu'ndaki aktivistlerden Hüseyin Oral, İstanbul'a geldi! Siyonistlerin zulmü ortaya çıktı

Filistinli doktorlar Sumud filosunu bekliyor
Filistinli doktorlar Sumud filosunu bekliyor

Dünya

Filistinli doktorlar Sumud filosunu bekliyor

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Vay vay

Turkiye izin verir mi...
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23