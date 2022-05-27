Ünlü anketçiden flaş iddia: Erdoğan'ı zorlayacak tek bir isim var

Cumhurbaşkanlığı seçimleri yaklaştıkça yeni iddialar gündemde. CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun önderlik ettiği 6’lı masa bu hafta sonu yeniden toplanacak. Gündemde ise Millet İttifakı'nın adayının kim olacağı sorusu var. Kılıçdaroğlu'nun 'adaylık' sinyallerinin ardından toplantı daha da kritik hale geldi. Kamuoyu araştırmacısı İhsan Aktaş ise Cumhurbaşkanı Erdoğan'a karşı şansı olabilecek adayın Mansur Yavaş olduğunu söyledi.

Millet İttifakı'nın 6'lı masa ile başlattığı süreçte kritik soru hala gündemde: Cumhurbaşkanı adayı kim olacak... İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın adının sık sık gündeme geldiği yarışta Kılıçdaroğlu'nun son aylarda verdiği mesajlar ise hala tartışılıyor. Bu pazar yeniden toplanacak 6'lı masada resmen açıklanmasa da Kılıçdaroğlu'nun verdiği mesajlar ve adaylık konusu birinci gündem olacak. İYİ Parti lideri Meral Akşener'in son açıklamasında 'mutabakat adayı'nı işaret etmesi konunun hala kriz olduğunu gösteriyor.

Cem Küçük ile Günaydın Türkiye Programına katılan Genar Araştırma Şirketi İhsan Aktaş ile Gazeteci Şaban Sevinç, konuyla ilgili çarpıcı tespitler yaptı.

İhsan Aktaş, aday konusunda Kılıçdaroğlu öne çıksa bile 6’lı masanın bir hayli zorlukları olduğunu söyledi. CHP’nin kendi içinde bir yarışı olduğuna dikkat çeken Aktaş, “Bu süreçte birkaç sekme göreceğiz. Öncelikle CHP içinde yarışacak. Sonra İYİ Parti ile CHP arasında bir müzakere olacak. Daha sonra DEVA Partisi, Saadet Partisi ve Gelecek Partisi ile görüşülecek. Bu üç partiyi de CHP yetiştirdi. Bir aday bulur ve sahneye çıkarırlar. Ancak son bir aydır İYİ Parti’de tutukluk görüyorum” dedi. Erdoğan’ı kim zorlar sorusuna cevap veren Aktaş, “Yaklaşanlar arasında Mansur Yavaş, sonra Ekrem İmamoğlu, sonra diğerleri…” karşılığını verdi.