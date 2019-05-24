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Ünlü anketçiden Ekrem İmamoğlu'na sert sözler: İftar sofrasına saat 9'a çeyrek kala oturulmaz

Sonar Araştırma Şirketi Başkanı Hakan Bayrakçı, CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ekrem İmamoğlu'nun seçim sürecindeki politikasını eleştirdi.

24 Mayıs 2019 Cuma 17:30

CHP'ye yakınlığıyla bilinen Sonar Araştırma Şirketi Başkanı Hakan Bayrakçı, katıldığı bir televizyon programında CHP'li Ekrem İmamoğlu'na sert eleştirilerde bulundu.

Sonar Araştırma Şirketi Başkanı Hakan Bayrakçı, seçim sürecinde yürüttüğü politikalara sert çıkarak, "İmamoğlu'nun bir videosu dolaşıyor, sudan haç çıkarma. Ne işin var kardeşim senin orada? Efendim ben çok objektif adamım diyor. Objektifsen o zaman iftar sofrasına oturduğunda saat 9'a çeyrek kala olmasın. Bu ve bunun gibi bir sürü hataları var. Afişe bakıyorsun, internette dolaşıyor. Şarap içen adamı koymuşsun, kızda Türk değil. Böyle şeyleri milletin diline niye düşürüyorsun kardeşim? Böyle şeyleri milletin diline düşürmemek lazım" dedi.

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Haber Tarihi: 24 Mayıs 2019 Cuma 17:30
  1. CHP
  2. Ekrem İmamoğlu
  3. SONAR Araştırma şirketi

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