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Ünlü anketçi İYİ Parti'nin ittifak yapacağı partiyi açıkladı

Piar Araştırma Şirketi Başkanı Kadir Atalay, CHP'nin HDP ile yakınlaşmasına ilişkin yaptığı değerlendirmede İYİ Parti'nin ittifak yapacağı partiyi açıkladı.

24 Eylül 2019 Salı 22:51
Ünlü anketçi İYİ Parti'nin ittifak yapacağı partiyi açıkladı

Piar Araştırma Şirketi Başkanı Kadir Atalay, İYİ Parti'nin son dönemde CHP ile ittifaka ilişkin sert söylemleriyle ilgili olarak dikkat çeken bir değerlendirmede bulundu.

CHP'nin HDP ile yakınlşmasına sert çıkan İYİ Parti'nin en yakın seçimde kimle ittifak yapacağı sorularını gündeme getirdi.

Atalay, seçimlerde İYİ Parti'nin yeni partilerle birlik olacağını söyleyerek, "Bence İYİ Parti, yeni partilerle sağ ittifak yapar, CHP tek başına HDP tek başına seçime katılmalı. Bu sayede muhalif sağ, CHP ya da HDP ile organik bir bağ kurmadan iktidardan gelecek olan algı operasyonlarına karşı da en baştan savunma yapmış olur" dedi.

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Haber Tarihi: 24 Eylül 2019 Salı 22:51
  1. İYİ Parti
  2. piar araştırma
  3. İYİ Parti ittifak

YORUM YAZ

  • SALİHSALİH2 dk önce
    Avucunuzu yalarsınız. Aç tavuklar sizi...
  • Hasanali koseHasanali kose9 dk önce
    Iste ozaman nallari toplarlar vatan haini patiler
  • Leyla Leyla 11 dk önce
    Iyi partiittifakı kiminle yapar sorusu o kadar abartılacak veyahutşaşılacak bir durum yok .müneccimolmaya da gerek yok .iyi parti kimin olduğunu çocuklar bile biliyor. Feto + iyi+ havacan +Davit +hdp+chp+molla= ihanet .....

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