Ünlü anketçi İYİ Parti'nin ittifak yapacağı partiyi açıkladı

Piar Araştırma Şirketi Başkanı Kadir Atalay, İYİ Parti'nin son dönemde CHP ile ittifaka ilişkin sert söylemleriyle ilgili olarak dikkat çeken bir değerlendirmede bulundu.

CHP'nin HDP ile yakınlşmasına sert çıkan İYİ Parti'nin en yakın seçimde kimle ittifak yapacağı sorularını gündeme getirdi.

Atalay, seçimlerde İYİ Parti'nin yeni partilerle birlik olacağını söyleyerek, "Bence İYİ Parti, yeni partilerle sağ ittifak yapar, CHP tek başına HDP tek başına seçime katılmalı. Bu sayede muhalif sağ, CHP ya da HDP ile organik bir bağ kurmadan iktidardan gelecek olan algı operasyonlarına karşı da en baştan savunma yapmış olur" dedi.