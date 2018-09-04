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Ünlü ailenin oteline haciz geldi! Turistler neye uğradığını şaşırdı

Ünlü otel işletmecisi ve Hülya Koçyiğit'in damadı Ender Alkoçlar'ın sahibi olduğu Aydın Kuşadası'ndaki 4 yıldızlı Alkoçlar Adakule Otel'e icra geldi. İcra işlemi nedeniyle büyük şaşkınlık yaşayan yaklaşık 700 yerli ve yabancı turist, çevredeki otellere yerleştirildi.

04 Eylül 2018 Salı 22:11
Ünlü ailenin oteline haciz geldi! Turistler neye uğradığını şaşırdı

Aydın'ın Kuşadası ilçesi Bayraklıdede Mahallesi'ndeki 4 yıldızlı Alkoçlar Adakule Otel'deki icra işlemi nedeniyle yaklaşık 700 yerli ve yabancı turist çevredeki otellere yerleştirildi.

Alınan bilgiye göre, Kuşadası İcra Dairesi tarafından görevlendirilen memurlar, 329 oda ve 750 yatak kapasiteli otelde icra işlemi başlattı. Otelde konaklayan, havuza veya denize giren turistler, polis ve otel görevlileri tarafından bilgilendirildi. Turistler daha sonra acente görevlileri tarafından çevredeki anlaşmalı diğer otellere yerleştirildi.

GÜVENLİK GÖREVLİLERİ GAZETECİLERİ ENGELLEDİ

Kuşadası Otelciler Birliği Başkanı Tacettin Özden, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, ticari anlaşmazlık nedeniyle tatilcilerin mağdur olduğunu, iki tarafın uzlaşmasıyla sorunun çözüleceğine inandıklarını kaydetti. Öte yandan, otelin güvenlik görevlileri basın mensuplarının görev yapmasını engellerken, otel yetkililerinin hukuki işlemlerle ilgili daha sonra açıklama yapılacağı bildirildi.

İcra işleminin, otelin mülk sahibi ile işletmeci arasındaki kira anlaşmazlık nedeniyle başlatıldığı iddia edildi.

 

Haber Tarihi: 04 Eylül 2018 Salı 22:11
  1. Aydın
  2. Ender Alkoçlar

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