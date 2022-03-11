İstanbul, Aybar kar fırtınasının etkisi altına girdi. Kar yağışı sebebiyle kentte pek çok tedbir alındı. Son olarak Unkapanı Köprüsü ulaşıma kapatıldı. Peki, Unkapanı Köprüsü ne zaman açılacak?

Unkapanı Köprüsü trafiğe kapalı mı? Unkapanı köprüsü neden kapatıldı?

Unkapanı Köprüsü çift yönlü olarak trafiğe kapatıldı. Şiddetli rüzgar sebebiyle köprünün bağlantı noktalarında açılma yaşandı. 10-15 cm'lik açılma sebebiyle köprü ulaşıma kapatıldı. Unkapanı Köprüsü'nün ne zaman trafiğe açılacağına ilişkin ise bir açıklama henüz mevcut değil.

İstanbul kar yağışı sebebiyle alınan tedbirler nelerdir?

9 Mart’ta İstanbul Valiliği’nden yapılan açıklama şöyle:

İstanbul Valiliği’nden yapılan açıklama şöyle:

10 Mart 2022 Perşembe gününden itibaren; İlimiz dahilindeki bütün resmi ve özel temel eğitim ve ortaöğretim kurumları ile halk eğitim merkezleri, olgunlaşma enstitüleri, özel öğretim kursları, motorlu taşıt sürücü kursları, çeşitli kurslar, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri, resmî okullardaki destekleme ve yetiştirme kursları ile özel okullardaki takviye kursları,

Kur’an kursları ile 4-6 yaş arası ana sınıfları da dahil olmak üzere; bütün eğitim kurumlarında eğitim faaliyetlerine 14 Mart 2022 Pazartesi gününe kadar ara verilmesine,

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına bağlı özel kreş ve gündüz bakımevleri ile çocuk kulüplerinde 14 Mart 2022 Pazartesi gününe kadar faaliyetlere ara verilmesine,

İstanbul’da bulunan Üniversite Rektörlerimizle yapılan istişareler doğrultusunda ilimizde yükseköğrenime 14 Mart 2022 Pazartesi gününe kadar ara verilmesine,

Kurumlarımızca zorunlu hizmetlerin yürütülmesi için asgari seviyede personel bulundurulması kaydıyla; güvenlik, sağlık ve ulaşım hizmetleri dışında memur, işçi ve diğer personelin 10 Mart 2022 Perşembe günü idari izinli sayılmalarına karar verilmiştir.

11 Mart için alınan kararlar ise şöyle:

1- Kurumlarımızca zorunlu hizmetlerin yürütülmesi ve asgari seviyede personel bulundurulması kaydıyla; güvenlik, sağlık ve ulaşım hizmetleri dışında kamuda görevli tüm personelin 11 Mart 2022 Cuma günü idari izinli sayılmalarına,

2- Kamu kurum ve kuruluşlarındaki hamile, malul ve engelli çalışanlarımızın 11 Mart 2022 Cuma günü idari izinli sayılmalarına,

3- Valiliğimizce yapılacak bir sonraki duyuruya kadar; 10 Mart 2022 Perşembe günü saat 19.00 itibarıyla motokuryelik yapılmamasına, motosiklet ve elektrikli scooter’ların kullanılmamasına,

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya 11 Mart’ta Twitter’dan yaptığı paylaşımda ise otogarlarla ilgili açıklamada bulundu. Vali Yerlikaya, “Kıymetli Hemşehrilerim, Meteoroloji Bölge Müdürlüğümüzden alınan son veriler neticesinde, İlimizde #Esenler, #Harem ve tüm cep otogarlardaki otobüslerin ÇIKIŞLARINA KONTROLLÜ OLARAK İZİN VERİLMEKTEDİR” paylaşımında bulundu.

Ayrıca Yerlikaya, "Kıymetli sürücülerimiz İstanbul içinde bulunan tır ve kamyonların trafiğe çıkışlarına kontrollü olarak izin verilmektedir?" paylaşımını yaptı.