Unkapanı Köprüsü altından erkek cesedi bulundu
İstanbul Fatih'te bulunan Unkapanı Köprüsü'nün altında, 60 yaşlarında olan bir erkek cesedi bulundu. Bölgeye şerit çeken polis ekipleri, ceset üzerinde incelemelerde bulundu.14 Kasım 2018 Çarşamba 22:58
Fatih Unkapanı Köprüsü'nün altında, 60 yaşlarında bir erkek cesedi bulundu. Kimliği bilinmeyen kişinin cesedi incelemenin ardından otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.
Unkapanı Köprüsü'nün altında, saat 21.00 sıralarında hareketsiz şekilde yatan birinin olduğunu fark edenler, polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, 60 yaşlarında olan erkeğin hayatını kaybettiğini belirledi.
İnceleme yapıldı
Bölgeye şerit çeken polis ekipleri, ceset üzerinde incelemelerde bulundu. Yapılan incelemede, cesette herhangi bir darp izine rastlanmadığı öğrenildi. İncelemelerin ardından kimliği belirsiz kişinin cesedi otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Kesin ölüm nedeni otopsi sonucunda belirlenecek.
Polisin, olayla ilgili soruşturması sürüyor.
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