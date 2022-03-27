Üniversiteyi çiftliğe çevirenler utanmadan davul zurna ile karşılanıyor!

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Prof. Dr. Naci İnci'nin Boğaziçi Üniversitesi Rektörü olmasından sonra görevinden alınan Öğretim Görevlisi Can Candan, mahkeme kararı ile üniversiteye geri döndü.

Mahkeme de bunlara kapı açıyor!

Her fırsatta "liyakat önemli" mesajı verip karısı ile aynı üniversitede çalışan Can Candan, Boğaziçililer tarafından davul-zurna ile karşılandı. Boğaziçi provokasyonunun en ön saflarında yer alıp öğrencilerini kışkırtan Candan'a mahkeme kapılarının açılması tepki ile karşılandı.

Provokasyona öncülük ediyor

Son olarak Boğaziçi Üniversitesi'nin azınlık akademisyenleri ile öğrencilerinin tarafından düzenlenen gayr-i resmi mezuniyet töreninde sahneye çıkarak, öğrencilerini şu ifadelerle kışkırtmıştı:

Ocak'tan beri birlikte direniyor ve ilkelerimize sahip çıkmaya çalışıyoruz. Bu direniş hepimiz için müthiş bir öğrenme süreci oldu ve olmakta. Çok zor bir şey olan, tüm farklılıklarımıza rağmen birlikte durabilmeyi öğreniyoruz ve sanırım bununla da Türkiye'de bir çok insana ilham veriyoruz.

Aynı zamanda belgesel yönetmenliği de yapan Can Candan, "Benim Çocuğum" adlı belgeselinde eşcinsellik güzellemesi yapmıştı.

Tepki çeken belgeselde konuşturulan bir eşcinselin anne ve babası şunları söylemişti:

Baba: Bir akşam yemeğinde annesine açılmış. Ben de o sırada zannediyorum mutfakta veya dışarıdayım.

Anne: Oğlum geldi. Dedi ki 'Anne sana birşey söylemem gerekiyor. Biliyorum ne söyleyeceğini. 'Ben eşcinselim' dedi.

Baba: Bana söyledi. Ben de kendisine dedim ki, 'Oğlum bu hayat senin. Nasıl mutlu olacaksan öyle yaşa. Zor bir hayatın olacak ama biz ailen olarak daima senin arkanda olacağız. Bunu bil'