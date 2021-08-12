Üniversiteliler şanslı

Bu burslar şöyle:

Milli Eğitim Bakanlığı, yüksek öğrenim kurumlarının öğretmen yetiştiren fakültelerini ilk beş tercihi içinde yazan öğrencilere her ay karşılıksız burs veriyor.

Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK), lisans öğrencilerine 650 lira yardım yapıyor.

Türkiye Diyanet Vakfı (TDV), İlahiyat ve İslam Bilimleri alanlarında öğrenim görecek öğrencilere burs veriyor.

Türk Eğitim Vakfı (TEV), başarılı ve dar gelirli öğrencilerin yanlarında yer alıyor.

Toplum Gönüllüleri Vakfı (TOG), başarılı öğrencilere karşılıksız yardımda bulunuyor.

Sabancı Vakfı burslarından her sene üniversiteye yeni kayıt yaptıran öğrenciler, yararlanabiliyorlar.

İstanbul Sanayi Odası (İSO) Vakfı, üniversitelerin mühendislik fakültelerinde kaydolan öğrencilere burs veriyor.

İstanbul Ticaret Odası (İTO), herhangi bir firmada çalışmayan ve burs almayan öğrencilere dokunuyor.

Tercihim tekstil mühendisliği

İstanbul Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği (İHKİB) ile İstanbul Tekstil Hammaddeleri İhracatçıları Birliği (İTHİB) önderliğinde 2019’da başlatılan ‘Tercihim Tekstil Mühendisliği’ Projesi’ devam ediyor. Proje kapsamında ilk beş tercihinden birini Tekstil Mühendisliği olarak belirleyen öğrencilerden ilk 20 bine girenlere asgari ücret, ilk 20 bin ila 50 binde bulunan öğrencilere asgari ücretin yüzde 70’i, ilk 50 bin ila 80 binde yer alan öğrencilere ise asgari ücretin yüzde 50’si tutarında burs veriliyor. İTHİB Başkanı Ahmet Öksüz, burstan faydalanabilmek için öğrencilerin tekstil mühendisliği bölümünü ilk beş tercihten biri olarak seçmeleri gerektiğini belirterek şunları kaydediyor: “Bursun kesilmemesi için de her yıl 4 üzerinden 2.5 (100 üzerinden en az 65) genel not ortalamasına sahip olunması gerekiyor. Bursun yanında öğrencilere üniversitede okurken staj, mezun olduktan sonra da iş garantisi veriyoruz. Gençlerin sektör adına pozitif dönüşümde rol alması için öğrencilere uygulamalı eğitimler veriyoruz. Öğrenciler mezun olduğunda hem teorik hem pratik öğrenme aşamalarını gerçekleştirme şansı yakalıyor.”

Kıran kırana bir yarış var

Devlet ve vakıf üniversiteleri de burs yarışına girmiş durumda. İşte üniversiteler ve bursları:

Boğaziçi Üniversitesi: İlk 100’de yer alan ve okula birinci tercihiyle giren öğrencilere aylık 600 lira.

ODTÜ: İlk 10’a giren ve birinci tercih olarak ODTÜ’yü yazanlara aylık 2 bin lira.

İTÜ: İlk 100’de bulunanlara 5 bin lira, 101 ila 500’e girenlere 4 bin lira.

Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi: İlk binde yerleşenlere bin lira, ilk 5 binde yerleşenlere 750 lira, ilk 10 binde yerleşenlere 500 lira.

İstanbul Üniversitesi: İlk 200’den İstanbul Tıp’ı tercih edenlere aylık 300 lira.

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi: İlk 6 bin ila 75 binde yer alanlara aylık 500 lira ila bin 500 lira.

Sabancı Üniversitesi: İlk bin öğrenci içinde yerleşenlere öğrenim ücretinin tamamından muafiyet ve aylık bin lira.

Bilkent Üniversitesi: Tam burslu girenlere gerekli koşulları taşımaları halinde aylık bin 380 lira.

İstanbul Medipol Üniversitesi: İlk bine girenlere 7 ay 6 bin lira, 101 ila 250’de yer alanlara 4 bin lira, 251 ila 500’de bulunanlara 3 bin lira.

Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi: İlk 100 bine aylık 300 liradan başlayan, 7 bin 800 liraya varan burs olanağı.

TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi: İlk 100’den ilk 10 bine kadar başarı sırasından girenlere, aylık 500 liradan başlayan, 2 bin 750 lirayı bulan burs imkânı.