Üniversiteliler, "bizz@kampüs"te en iyi fikri bulmak için yarıştı

İSTANBUL (AA) - Üniversitelerin 3. ve 4. sınıf lisans ile yüksek lisans öğrencilerinin her yıl Ülker'in farklı bir markasıyla ilgili pazarlama fikirleri geliştirdikleri ve bu yıl 9'uncusu düzenlenen "[email protected]üs" yetenek kazanım programında ödüller sahiplerini buldu.

Ülker'den yapılan açıklamaya göre, bu yıl pandemi nedeniyle dijital platforma taşınan ve ödül töreninin de çevrim içi olarak gerçekleştirildiği yarışmada gençler, inovatif fikirlerini paylaştı.

Üniversiteliler, "[email protected]üs" yarışmasında hayal güçlerini kullanarak "Ülker Halley" için pazarlama stratejileri oluşturdu. Yarışmada; inovatif ürün, tasarım, ambalaj, slogan, strateji ve iletişimi kapsayan projeleriyle yarışan gençlerin fikirlerini jüri üyeleri Ülker İnsan Kaynakları Başkan Yardımcısı Faruk Gözleveli, Ülker Pazarlama Yöneticisi (CMO) Aslı Özen Turhan, Ülker Ana Marka ve Yeni Kategoriler Pazarlama Direktörü Aslı Akman, Ülker Kurumsal İletişim Direktörü Mehmet Uçan ve Alametifarika Ajansı Kreatif Direktörü Ozan Özüm Özbey değerlendirdi.



Bu yıl 171 farklı üniversiteden 1.000'in üzerindeki takımdan 3000'e yakın öğrencinin başvurduğu [email protected]üs'te birincilik Yıldız Teknik Üniversitesi, Özyeğin Üniversitesi ve Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Makine, İnşaat ve Biyomedikal Mühendisliği bölümleri 4. sınıf öğrencileri Ali Rıza Güngör, Harun Erdil ve Arvin Gazihan'dan oluşan "Bachateros" takımının oldu.

Yarışmada ikincilik ödülü İstanbul Kültür Üniversitesi'nden "Bir Halley'in İki Yarısı" takımına, üçüncülük ödülü ise Yıldız Teknik Üniversitesi'nden "Alloy" takımına verildi.

Yarışmada ilk 3'e giren takımlara sırasıyla 20 bin TL, 15 bin TL ve 10 bin TL'lik ödüller verilmesinin yanı sıra Ülker'de uzun dönem staj yapma fırsatı da sağlanıyor.







- "Yeni normaldeki dönüşüme gençler yön verecek"





Açıklamada görüşlerine yer verilen Yıldız Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ali Ülker, pandemi sürecinin dünya genelinde pek çok sektörde iş yapış biçimlerini köklü bir biçimde değiştirdiğini belirtti.

Değişimin ana gücünün ise dijitalleşme süreci olarak ortaya çıktığını kaydeden Ülker, "Yeni normaldeki bu dönüşümün uygulayıcıları ise eğitimli ve yeniliklere daha kolay uyum sağlayabilen gençlerimiz olacak. Bizler bu gerçekten hareketle uzun yıllardır gençlerimize kulak veriyor; onların yaratıcılıklarını ve inovatif projelerini teşvik ediyoruz. Yarışmada dereceye giren tüm takımları gönülden tebrik ediyor; başarılarının devamını diliyorum." ifadelerini kullandı.





- "Gençlerimizin inovatif bakış açıları Ülker’e yön veriyor"







Ülker Üst Yöneticisi (CEO) Mete Buyurgan da genç fikirlerin buluştuğu [email protected]üs'te yarışmacıların her yıl farklı bir Ülker markası için proje ürettiğini hatırlatarak, şu değerlendirmelerde bulundu:

"[email protected]üs'te bugüne kadar heyecan verici yüzlerce proje ile karşılaştık, çok sayıda gençle bir araya geldik. Gençlerimizin hayal gücü, azmi ve inovatif bakış açısı bizlere her zaman inovatif projelerimizi hayata geçirme konusunda umut verdi. Pandemi döneminin zor şartlarına rağmen özellikle bu sene [email protected]üs'e gösterilen yoğun ilgi bizi çok mutlu etti. Bu projelerin her biri iş yaşamında gençlerimizin çalıştığımız alanlara neler katabileceğinin adeta kanıtı oldu. Gençlerimizin inovatif bakış açıları, Ülker'deki iş yapış biçimlerimize de yön veriyor, onların enerjisi bizleri motive ediyor. Bu yıl dereceye giren projelerin tamamı Halley markamıza güç katacak pek çok niteliğe sahip. Bir kez daha [email protected]üs'te dereceye girsin veya girmesin, yarışmamıza ilgi gösteren tüm gençlere teşekkür ediyor; kariyer yolculuklarında kendilerine başarılar diliyorum."

Ülker İnsan Kaynakları Başkan Yardımcısı Faruk Gözleveli ise şirketin yetenek kazanım programlarına ilişkin, "[email protected]üs, işveren marka bilinirliğimizi kampüslerde yaymayı ve farklı departmanlara genç yetenekleri stajyer olarak kazandırmayı hedefleyen, 3. ve 4. sınıf lisans ve yüksek lisans öğrencileri için tasarlanmış bir yetenek kazanım programı olmasının yanı sıra aynı zamanda bir yarışma. Bu yarışmayla hem şirketimizin kapılarını genç yeteneklere açıyor hem de onlara eğitim hayatlarının önemli parçası olacağına inandığımız bir proje deneyimi yaşatıyoruz. [email protected]üs, staj programlarımız, Commercial Talent-Genç Yetenek İşe Alım Programı ve Yıldız Holding liderliğinde yürütülen [email protected]ıldız Holding staj ve yeni mezun işe alım programı gibi araçlarla genç yeteneklere ulaşmaya çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

