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Yerel Üniversiteli genç denizde yüzerken boğuldu
Yerel

Üniversiteli genç denizde yüzerken boğuldu

Yeniakit Publisher
2023-08-08 07:38:00 -
Üniversiteli genç denizde yüzerken boğuldu

Samsun'da üniversite öğrencisi genç serinlemek için girdiği denizde boğularak hayatını kaybetti.

Samsun'da üniversite öğrencisi genç serinlemek için girdiği denizde boğularak hayatını kaybetti.
Olay, Samsun'un Çarşamba ilçesi Hürriyet Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İzmit'te üniversite öğrencisi olduğu öğrenilen Enes Kerem Altuntaş (20) arkadaşları ile birlikte serinlemek için Karadeniz'e girdi. Arkadaşları kapıldıkları akıntıda boğulma tehlikesi atlatırken Enes Ketem Altuntaş denizde kayboldu. Sahil Güvenlik ekipleri tarafından yapılan aramada üniversiteli gencin cansız bedeni sudan çıkartılarak otopsi için Adli Tıp Şube Müdürlüğüne gönderildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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