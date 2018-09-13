Üniversitelerin özerkliği için Erdoğan'dan önemli adım!

"Bazı Cumhurbaşkanlığı Kararnamelerinde Değişiklik Yapılması Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi" Resmi Gazete'de yayımlandı. Kararname ile üniversiterlerde 12 Eylül kalıntısı izin sistemi de sonlandırıldı.

Düzenleme ile 10 Temmuz 2018'de Resmi Gazete'de yayımlanan 2 sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin "açıktan ve nakil suretiyle atama sayıları" başlıklı 11. maddesine yeni fıkra eklendi. Buna göre, öğretim elemanı kadrolarına, devlet yükseköğretim kurumları bünyesindeki birimler, önlisans, lisans ve lisansüstü programlarının sayısı, niteliği ve öğrenci sayıları ile yükseköğretim kurumunun eğitim-öğretim dışında yürüttüğü hizmetler dikkate alınarak YÖK tarafından çıkarılan norm kadro yönetmeliğine göre ilgili devlet yükseköğretim kurumunca atama yapılacak.

Geçici madde gereğince de norm kadro yönetmeliği 60 gün içerisinde yürürlüğe konulacak. Yönetmelik yürürlüğe girinceye kadar yükseköğretim kurumları, atama yetkisini yönetmeliğin yürürlüğe girmesini beklemeden kullanabilecek.

REKTÖR GÖREVLENDİRMELERİ YÖK BAŞKANI'NDAN

Diğer yandan, Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile 10 Temmuz 2018 tarihli ve 30474 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 3 sayılı Üst Kademe Kamu Yöneticileri ile Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Atama Usullerine Dair Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'ne de rektör görevlendirmelerine ilişkin bir hüküm eklendi.

Bu kapsamda, kadro, pozisyon ve görevlerin boşalması halinde YÖK Başkanı tarafından rektör görevlendirmesi yapılabilecek. Bu görevlendirmeler, aynı gün Cumhurbaşkanlığına bildirilecek.

KEYFİ KADRO DAĞITMANIN ÖNÜNE GEÇİLECEK

Kadro ilanına üniversiteler artık YÖK’ten izin almadan çıkacak. Bugüne dek rektörler için YÖK’ten kadro almak zorlu bir süreçti. Kadro sayı olarak alındığında da istenildiği gibi kullanılıyordu. Yeni düzenleme ile rektörler kadro için izin almayacak ama kendisine tahsis edilmiş olan kadroları norm kadro yönetmeliğine uygun kullanacak.

Üniversitelerin özerkliği için önemli bir adım olarak değerlendirilen düzenleme ile rektörlerin keyfi kadro dağıtmasının da önüne geçilecek.

REKTÖRLÜK İÇİN ÜÇ YIL ŞARTI KALDIRILDI

Öte yandan rektörlerin, en az üç yıl profesörlük yapanlar arasından atanacağını belirleyen ilgili hükümden "en az üç yıl" ibaresi çıkarıldı. Buna göre, rektörler profesörler arasından atanacak.

TÜBİTAK Yönetim Kurulu üyeliklerine yapılacak atamalarda kamuda en az 5 yıllık hizmeti bulunma koşulu aranmayacak.