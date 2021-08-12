Üniversitelerimizden dikkat çeken başarı

ODTÜ URAP tarafından dünyadaki en iyi üniversiteler 62 farklı bilim alanına göre listelendi. Üniversiteler, bilim alanlarına göre üretilen makale ve atıflar dikkate alınarak son 5 yılın akademik performansı üzerinden değerlendirildi. 90 farklı ülkenin üniversiteleri en az bir alan sıralamasında yer aldı.

Çin başı çekiyor

90 ülkenin damga vurduğu en az bir alan sıralamasına giren üniversitelerin toplam sayısı bin 752 olarak kayıtlara geçti. Çin 277, ABD 250 üniversitesiyle en az bir alan sıralamasında yer aldı. Bu iki ülkeyi 106 üniversiteyle Japonya izledi. URAP’ın alan sıralamasındaki 62 alanın 21’inde Çin üniversiteleri, 19’unda ABD üniversiteleri birinci oldu.

Birincilik yine Harvard'ın

62 alanın 15’inde Harvard dünya liderliğini sürdürdü. Onun ardından 10 alanla Tsinghua geldi. Türkiye’nin üniversiteleri 62 alanın 24’ünde yer aldı. En az bir alan sıralamasına 31 üniversite girdi. Türkiye, alan sıralamasında yer alan üniversite sayısı bakımından 90 ülke arasında 17’nci oldu. Ülkelerin alan sıralamasında yer alma sayısında Türkiye 47’inci basamakta kaldı. Türkiye’nin üniversitelerinin en fazla sayıda yer aldığı alanlar mühendislik ve tıp-sağlık bilimleri oldu. Dünya sıralamasına tıp alanında 23, mühendislikte 15, fizikte 14, kimyada 11 üniversite girdi. Üniversiteler özelinde incelendiğinde dünya alan sıralamasında İTÜ’nün 15, İstanbul Üniversitesi’nin 9, Gazi Üniversitesi’nin 7, YTÜ’nün 6 bilim alanında öne çıktığı gözlendi.

Üst basamaklarda

İTÜ, havacılık ve uzay mühendisliği alanında dünya 118’incisi, inşaat mühendisliği alanında 182’nci ve yapay zekâ alanında 195’inci, jeoloji alanında 263’üncü oldu. İstanbul Üniversitesi, diş hekimliği alanında 163’üncülük elde etti.