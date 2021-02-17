Koronavirüs salgını üniversitelerde yüz yüze eğitime ara verilmesine sebep oldu. Üniversiteler güz döneminde yalnızca uzaktan eğitim verdi. Üniversitelerin yüz yüze eğitime geçmesiyle ilgili YÖK, Sağlık Bakanlığı’na bir yazı gönderdi ve tavsiye kararı istedi. Konu hakkında Bilim Kurulu toplantısının ardından Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, “Uygulamalı eğitimin mümkün olduğunca yüz yüze yapılması, teorik eğitimlere ise çevrimiçi olarak devam edilmesi görüşü YÖK'e iletilmiştir” dedi. Bu açıklamanın ardından YÖK’ten yüz yüze eğitimle ilgili önemli bir duyuru geldi. Peki, Üniversiteler açılacak mı?

Üniversitelerde yüz yüze eğitim nasıl olacak?

Yüksek Öğretim Kurulu (YÖK) yüz yüze eğitimle ilgili açıklama yaptı. Uygulamalı eğitimin gruplar halinde yüz yüze, teorik eğitimlerin ise asgari yeterlikler dikkate alınarak çevrim içi yapılmasına karar verdiklerini açıkladı.

YÖK, salgın endişesi veya barınma nedeniyle eğitime devam etmek istemeyen öğrencilerin, ''kayıt dondurma" hakkından yararlandırılmasının kararını da verdiklerini belirti.