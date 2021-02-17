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Eğitim Üniversitelerde yüz yüze eğitim nasıl olacak?
Eğitim

Üniversitelerde yüz yüze eğitim nasıl olacak?

Üniversiteler ne zaman açılacak? Koronavirüs salgını sebebiyle üniversiteler güz döneminde yüz yüze eğitime başlamadı. YÖK son olarak yüz yüze eğitimin bahar öneminde başlayıp başlamayacağına yönelik açıklama yaptı. Peki, üniversiteler bahar döneminde açılıyor mu? Üniversiteler ne zaman açılacak? Yüz yüze eğitim şartları neler? Kimler yüz yüze eğitime başlayabilir?

Yeniakit Publisher
2021-02-17 13:07:00 -
Üniversitelerde yüz yüze eğitim nasıl olacak?

Koronavirüs salgını üniversitelerde yüz yüze eğitime ara verilmesine sebep oldu. Üniversiteler güz döneminde yalnızca uzaktan eğitim verdi. Üniversitelerin yüz yüze eğitime geçmesiyle ilgili YÖK, Sağlık Bakanlığı’na bir yazı gönderdi ve tavsiye kararı istedi. Konu hakkında Bilim Kurulu toplantısının ardından Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, “Uygulamalı eğitimin mümkün olduğunca yüz yüze yapılması, teorik eğitimlere ise çevrimiçi olarak devam edilmesi görüşü YÖK'e iletilmiştir” dedi. Bu açıklamanın ardından YÖK’ten yüz yüze eğitimle ilgili önemli bir duyuru geldi. Peki, Üniversiteler açılacak mı?

Üniversitelerde yüz yüze eğitim nasıl olacak?

Yüksek Öğretim Kurulu (YÖK) yüz yüze eğitimle ilgili açıklama yaptı. Uygulamalı eğitimin gruplar halinde yüz yüze, teorik eğitimlerin ise asgari yeterlikler dikkate alınarak çevrim içi yapılmasına karar verdiklerini açıkladı.

YÖK, salgın endişesi veya barınma nedeniyle eğitime devam etmek istemeyen öğrencilerin, ''kayıt dondurma" hakkından yararlandırılmasının kararını da verdiklerini belirti.

 

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