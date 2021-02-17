Üniversitelerde yüz yüze eğitim başlayacak mı son dakika yüz yüze eğitim var mı?
Son dakika haberine göre, YÖK’ten üniversitelerin açılmasına ilişkin karar geldi. Üniversitelerde bahar döneminde uygulamalı eğitim gruplar halinde yüz yüze, teorik eğitimler ise online yapılacak.
Üniversitelerde yüz yüze eğitim nasıl olacak? YÖK, uygulamalı eğitimin gruplar halinde yüz yüze, teorik eğitimlerin ise asgari yeterlikler dikkate alınarak çevrim içi yapılmasına karar verdi. YÖK, salgın endişesi veya barınma nedeniyle eğitime devam etmek istemeyen öğrencilerin "kayıt dondurma" hakkından yararlandırılmasını kararlaştırdı.