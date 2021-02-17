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Eğitim Üniversitelerde uygulamalı dersler nasıl yapılacak? Uygulamalı dersler nelerdir?
Eğitim

Üniversitelerde uygulamalı dersler nasıl yapılacak? Uygulamalı dersler nelerdir?

Koronavirüs tedbirleri çerçevesinde uzun süredir eğitime uzaktan devam ediliyor. Üniversitelerin uzaktan çevrimiçi ortamda ders vermesi, özellikle bazı bölümlerin öğretmenleri ve öğrencileri için olumsuz etkiler oluşturmakta. Lisans bölümleri gereği uygulamalı derslere ihtiyaç duyan öğrenciler, konuya ilişkin detaylar merak ediyor. Peki, üniversitelerde uygulamalı dersler nasıl yapılacak? Uygulamalı dersler nelerdir?

Yeniakit Publisher
2021-02-17 23:23:00 -
Üniversitelerde uygulamalı dersler nasıl yapılacak? Uygulamalı dersler nelerdir?

Koronavirüs tedbirleri çerçevesinde uzun süredir eğitime uzaktan devam ediliyor. Üniversitelerin 2 dönemdir uzaktan çevrimiçi ortamda ders vermesi, özellikle bazı bölümlerin öğretmenleri ve öğrencileri için olumsuz etkiler oluşturmakta. Konuya ilişkin YÖK Başkanı Yekta Saraç önemli açıklamalarda bulundu. Saraç yaptığı açıklamada, uygulamalı eğitimde derslerin gruplar halinde yüz yüze, teorik eğitimde ise derslerin asgari yeterlikler dikkate alınarak çevrim içi olarak yapılacağını belirtti. Ayrıca, salgın endişesi ya da barınma nedeniyle eğitime devam etmek istemeyen öğrencilerin, kayıt dondurma hakkından yararlanmasına da olanak tanınacak.

Üniversitelerde uygulamalı dersler nasıl yapılacak?

Uygulamalı eğitim, öğrencilerin kayıtlı olduğu üniversitelerde yüz yüze devam edileceği belirtildi. Barınma sıkıntısı olan ya da salgın nedeniyle okula gitmekte endişe duyan, şehir dışına memlekete dönen öğrenciler için kayıt dondurma imkanı tanınacak. Yüz yüze eğitime başlayan bölümlerde online dersler ya da sınavlar yapılmayacak. Uygulamalı derslerin sınavlarının nasıl olacağı ise dönem sonunda belirlenecek. Birden çok sayıda öğrencinin aynı sınıfta tehlike oluşturmaması için sınıflar gruplara bölünecek ve dersler gruplar halinde yapılacak.

Uygulamalı dersler nelerdir?

YÖK, üniversitelerde uygulamalı eğitim için; azami dikkatin gösterilmesi ve sıkı tedbirlerin alınması şartıyla öğrenciler seyreltilerek, gruplara ayrılarak yüz yüze yapılması gerektiği belirtti.

Uygulamalı eğitimde, yalnızca sözlü bir anlatım söz konusu değildir. Öğrencilerin materyaller üzerinde uygulama yaparak dersi öğrenmeleri gerekmektedir. Dolayısıyla okullarda “uygulamalı” olarak derse katılmaları gerekir. Bu dersler; deney odası etkinliği, laboratuvar çalışmaları, klinik çalışmalar, model üzerinde anlatım gibi materyallerle uygulamalı olarak anlatılan dersler olmaktadır. Uygulamalı dersler, bölümler ise Tıp, Diş Hekimliği, mimarlık, güzel sanatlar, mühendislik gibi bölümlerden örnek verilebilir.

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