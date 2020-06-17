Üniversitelerde telafi sınav yapılacak mı?

Üniversitelere gönderilen yazıda, öğrencilere teknik destek sağlanmasından sınav güvenliğine kadar dijital sınavlarda uygulanacak bütün ilkeler sıralandı. Buna göre, küresel salgın döneminde dönem sonu başarı puanlarının hesaplanmasında çevrimiçi sınav puanlarının yanı sıra mümkün olduğunca ödev, proje, tartışma ile Öğrenme Yönetim Sistemi (ÖYS) aktivitelerine katılım gibi değerlendirmelerin de teşvik edilmesi sağlanacak. Dijital ortamlarda yapılacak sınavlarda ‘şeffaf ve denetlenebilirlik’ esas alınarak, ÖYS’nin veya dijital ortamların izin verdiği sınav güvenlik tedbirleri uygulanacak. Bu tedbirler arasında soruların rastgele seçilmesi, tam ekran ve tarayıcı kilidinin işlevselleştirilmesi yer alıyor.

Üniversitelerde çevrimiçi sınav uygulamaları konusunda öğretim elemanları ve öğrenciler için bilgilendirme ve eğitim faaliyetleri yapılacak. Sınav başlamadan önce sınavın işleyişi, sınavın süresi, puanlama ilkeleri, öğrenci sorumlulukları, sınav itirazları ve etik kurallar konusunda öğrencilere açık ve net bilgilendirmeler gerçekleştirilecek.

Sınavı girmeyen öğrencilere telafi eğitim verilecek mi?

Sınava girecek öğrencilerin e-Devlet kapısı üzerinden sisteme girişlerine, imkanlar dahilinde öncelik verilecek. Dijital ortamlara erişimi olmayan öğrencilere yönelik teknik destek sağlamak amacıyla yeni çözümler üretilecek. Bu kapsamda, öğrencilerin alternatif çevrimiçi erişim yollarının kullanılmasına izin verilecek. Öğrencilere, bulunduğu yerdeki üniversite birimleri öncelikli olmak üzere gerektiği takdirde Milli Eğitim Bakanlığı ve diğer kamu kurumlarının bilgisayar ve internet olanaklarına erişim imkanı sağlanabilecek. Kabul edilebilir sebeplerle sınava giremeyen öğrencilerin mağduriyet yaşamaması için telafi amaçlı çevrimiçi sınav imkanı verilecek. Teknik problemler yaşayan öğrencilerin sınavı tamamlamaları için gerekli prosedürler belirlenecek.