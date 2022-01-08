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Eğitim Üniversitelerde sınavlar yüz yüze mi yapılacak? Üniversiteler uzaktan eğitime geçecek mi?
Eğitim

Üniversitelerde sınavlar yüz yüze mi yapılacak? Üniversiteler uzaktan eğitime geçecek mi?

Üniversitelerde finaller online mı olacak? Koronavirüs salgınında vakalar 60 bini aştı. Hal böyle olunca üniversite öğrencileri uzaktan eğitime geçilip geçilmeyeceğini araştırmaya başladı. Peki, üniversiteler kapanacak mı 2022 | Üniversiteler ne zaman uzaktan eğitime geçecek? Vize ve finaller online mı?

Yeniakit Publisher
2022-01-08 12:21:00 -
Üniversitelerde sınavlar yüz yüze mi yapılacak? Üniversiteler uzaktan eğitime geçecek mi?

Omicron varyantıyla birlikte vaka sayıları adeta tırmanışa geçti. Üniversite öğrencileri ise uzaktan eğitime geçilip geçilmeyeceğini araştırmaya başladı. Peki, okullar kapanacak mı?

Üniversitelerde sınavlar yüz yüze mi yapılacak? Üniversiteler uzaktan eğitime geçecek mi?

YÖK Başkanı Erol Özvar, yüz yüze eğitime ilişkin açıklamalarda bulundu. Özvar, “Salgının bölgesel ve yerel seyrine göre farklı programlar için yapılacak olan uygulamalara yönelik hususlarda daha önce de olduğu gibi değişiklik yapma yetkisi yükseköğretim kurumlarının ilgili kurullarına bırakıldı.

Buna göre, vaka sayısı artan bir yerleşkede çevrimiçi eğitim ağırlık kazanabileceği gibi, başka bir kampus tamamen yüz yüze devam edebilecek. Salgın süresince devletin ilgili kurum ve kuruluşlarının yanı sıra, iller düzeyinde yerel otoritelerin aldığı kararlar da takip edilecek ve ona göre gerektiğinde uygulamalarda değişikliğe gidilebilecek.

Örgün eğitimde öncelik sınavların yüz yüze yapılması. 2021-2022 eğitim ve öğretim yılında sınavlar esas olarak yüz yüze yapılacak. Bununla birlikte, salgının bölgesel ve yerel seyrine göre mücbir durumların varlığında yahut program özelinde yükseköğretim kurumlarının ilgili kurulları tarafından uygun görülmesi koşuluyla çevrimiçi sınavlardan da yararlanılabilecek” dedi.

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