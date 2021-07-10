Üniversitelerde ‘şiddetsiz kampüs’ anlayışı yaygınlaştırılacak

yeniakit.com.tr

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, kadına yönelik şiddetle mücadele kapsamında ‘şiddetsiz kampüs’ anlayışını yaygınlaştıracaklarını ifade ederek, “Kadına yönelik şiddetle mücadelede üniversiteli genç arkadaşlarımız da devreye girecek. Kadın öğrencilerin yaşadığı sorunlara duyarlı ve çözüm üreten bir üniversite anlayışının tüm üniversitelere hakim olmasını hedefliyoruz” dedi.



Bakanlık, Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele 4. Ulusal Eylem Planı çerçevesinde kadına yönelik her türlü şiddeti önlemek amacıyla yeni dönemin yol haritasını oluşturdu. Bu kapsamda Bakanlık, Yükseköğretim Kurulu (YÖK) koordinasyonunda üniversitelerdeki kız öğrencilerin bulundukları kampüste daha rahat ve daha huzurlu bir şekilde eğitim öğretimlerini sürdürmelerine yönelik faaliyetlerini belirledi. Bakan Derya Yanık, kadına yönelik şiddetle mücadele kapsamında üniversite öğrencilerini de kapsayacak çalışmalar hakkında bilgi verdi. ‘Kadın Dostu’ kampüsler oluşturulacağını belirten Yanık, “Burada kadın öğrencilerin kampüs içinde kendini daha rahat hissettiği, eşitliğe duyarlı bir anlayışın hakim olduğu, kadın öğrencilerin yaşadığı sorunlara duyarlı ve çözüm üreten bir üniversite anlayışının tüm üniversitelere hakim olması için çalışmalarımızı yürüteceğiz” diye konuştu. Bakan Yanık, üniversitelerin ‘kadın çalışmaları’ merkezi ve bölümlerinde, kadına yönelik şiddet konusunda çalışmalar yapılmasını teşvik edeceklerini kaydederek, “Kadın çalışmaları ana bilim dallarında ‘kadına yönelik şiddet’ konusunun ders içeriği olarak yer almasını, bu konularda lisansüstü öğrenciler tarafından bilimsel çalışmalar yapılmasını sağlayacağız. Kadın Çalışmaları Araştırma Uygulama Merkezleri öncülüğünde üniversitelerde farkındalık çalışmaları yürüteceğiz” dedi.

Öğrenci etkinlikleri desteklenecek

Üniversitelerde kadına yönelik şiddet konusunda seminer, panel, atölye çalışmaları gerçekleştirileceğine dikkat çeken Bakan Yanık, “Özellikle belirli günlerde üniversitelerde kadına yönelik şiddetle mücadele anlayışının gündemde tutulması amacıyla öğrenci etkinliklerini destekleyecek, akademisyenler tarafından öğrencilere yönelik farkındalık çalışmaları gerçekleştireceğiz. Ayrıca, şiddetsiz kampüs anlayışını yaygınlaştıracağız” şeklinde konuştu. Yanık, iletişim fakültesi öğrencilerine yönelik kadına şiddet, ilgili mevzuat, güncel gelişmeler ile medyada kadına yönelik şiddetle mücadele gibi konularda atölye çalışmaları gerçekleştirileceğini vurgulayarak, “Atölye çalışmaları ile öğrencilere duyarlılık kazandırmayı, mesleki yaşamlarında da bu bilinçle hareket etmelerini amaçlıyoruz” ifadelerini kullandı.

Üniversitelere, 'Dijital oyunlarda kadına yönelik şiddet' eğitimi

Kadına yönelik şiddeti arttıran mecralardan biri olan dijital oyunlarla ilgili de çalışmalar yürüteceklerinin altını çizen Bakan Yanık, bu kapsamda üniversitelerin grafik tasarım, bilgisayar programcılığı, bilgisayar mühendisliği ve yazılım mühendisliği bölümü öğrencilerine yönelik ‘dijital oyunlarda kadına yönelik şiddet’ konusunda etkinlikler yapılacağını söyledi. Yanık, üniversitelerin çizgi film-animasyon bölümü öğrencilerine yönelik de ‘çocuk yapımlarında şiddetle mücadele’ konusunda eğitim çalışmaları yürütüleceğini kaydetti. Bakan Yanık, ayrıca, tıp fakülteleri, eğitim fakülteleri lisans, yüksek lisans ve doktora ders programlarına kadın hakları ve kadına yönelik şiddet konularının da ekleneceğini bildirdi.