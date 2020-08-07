Üniversitelerde dijital destekli öğrenim devam edecek

Mart ayında Türkiye’de baş gösteren ilk vakaların ardından karar alma mekanizmasını devreye alan yüksek öğretim kurumları ard arda başlattıkları online öğrenime dayalı takvimlerini başarıyla tamamlayıp 2019- 2020 dönemini sonlandırmışlardı. Pandeminin Türkiye’ye girlş ayı olan martta en yetkili isim olarak açıklama yapan Yüksek Öğretim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç, 23 Mart’ta uzaktan eğitim kapasitesine sahip üniversitelerde dijital imkânlarla uzaktan öğretim sürecinin başlatılacağını duyurmştu. ’’Bugün itibarıyla YÖK bünyesinde farklı üniversitelerimizden alanında uzman hocalarımız tarafından oluşturduğumuz Yükseköğretimde Dijital Dönüşüm Komisyonumuz tarafından hazırlanan Pandemi Dönemi Uzaktan Öğretim Uygulamaları Yol Haritası’na Yürütme Kurulumuz tarafından son hali verilmiştir’’ diyen Prof. Saraç’ın açıklamaları adeta yeni bir dönüşümün habercisi oldu. Prof. Saraç verdiği şu bilgilerle üniversitelerdeki dijital dönüşümün hızlandırıldığını dile getiriyordu:

NELER YAPILDI?

Coronavirus tedbirleri nedeniyle verilen ara dönemde, öğrencilerimizin öğrenme süreçlerinin kesintiye uğramasının önüne geçmek üzere gerçekleştirilecek uzaktan öğretim faaliyetleri için bir çerçeve sunan bu yol haritasında Mevzuat, altyapı, insan kaynakları, içerik, uygulama alanlarında çalışma yapıldı.

● Mevzuat düzenlemesiyle, Uzaktan Öğretim Usul ve Esaslarında önemli değişiklikler yapılarak uzaktan öğretim altyapıları hazır olan üniversitelere, bu dönemle sınırlı olmak kaydıyla, tüm alanlarda uzaktan öğretim yapma imkânı sağlıyoruz. Bu maksatla uzaktan öğretim yapma konusunda mevzuat değişikliğine gidildi.

● Altyapı konusunda üniversitelerimizden gelen geri bildirimler değerlendirildi. Üniversitelerimizin önemli oranda uzaktan öğretim altyapısına sahip olması memnuniyet vericidir. Bilindiği gibi halen123 üniversitemizde UZEM (Uzaktan Öğretim Uygulama ve Araştırma Merkezi) bulunuyor. Altyapı konusunda eksiği olan üniversitelerimizin ihtiyaçları da YÖK koordinasyonunda diğer üniversitelerle işbirliği içerisinde giderilecek. Bu istikamette de planlamalarımız vakit geçirilmeksizin hayata geçirilecek.

●İnsan kaynakları alanında birçok üniversitemizde önemli bir birikim bulunuyor. Yeni YÖK olarak 2 yıl önce başlattığımız Dijital Dönüşüm Projesi kapsamında, bilindiği üzere, yeni kurulmuş üniversitelerimizde bulunan 6 binin üzerinde öğretim elemanına ve 50 binin üzerinde öğrencimize eğitim verildi. Şimdi ise önümüzdeki haftadan itibaren de talep etmeleri halinde sistemdeki bütün öğretim elemanlarına, bu süreçleri yürütebilmeleri için gerekli yetkinliği sağlayacak olan eğiticilerin eğitimi olarak da adlandırabileceğimiz “Dijital Çağda Yükseköğretimde Öğrenme ve Öğretme” dersi ve yetkinliğinin dijital imkânlarla verilmesi konusunda tüm hazırlıklarımız tamamlandı. Bunun yanında bazı üniversitelerimiz kendi öğretim elemanlarına bünyelerindeki merkezler aracılığıyla eğitim vermeye de başladı.

●İçerik oluşturma uzaktan öğretimin en önemli unsurudur. Birçok üniversitemizdeki öğretim elemanımız içerik oluşturma konusunda önemli deneyime sahiptir. Bununla birlikte bu konuda destek ihtiyacı duyan hocalarımız ile de içerik geliştirme konusunda araç ve rehberler paylaşılacaktır. Bunun yanında üniversitelerimiz tarafından hazırlanmış tüm öğrenme kaynaklarının yapılacak uzaktan öğretim uygulamalarında kullanılmak üzere erişime açılması sağlanacaktır.

●Ayrıca, üniversitelerimizin içerik ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla başta Anadolu Üniversitesi, Atatürk Üniversitesi ve İstanbul Üniversitesi’nin ders havuzlarında yer alan dijital ortamdaki bütün dersler önümüzdeki haftadan itibaren YÖK bünyesinde oluşturulan YÖK-Dersleri (Yükseköğretim Kurumları Dersleri) adını verdiğimiz ara yüzle açık erişime açılacak, bilahare diğer üniversitelerin dijital ders malzemeleri de bu havuza ilave edilecektir. Bilindiği üzere bu konu yani, YÖK Dersleri Projesi YÖK’ün 2020 hedefleri arasında geçtiğimiz aylarda kamuoyuna açıklanmıştı. Dolayısıyla bu konuda da hazırlıklar tamamlandı.

● Uygulama konusunda ise üniversitelerimiz senkron (eş zamanlı) ya da asenkron (eş zamanlı olmaksızın) uzaktan öğretim yöntemlerini kullanabilir. İçinde bulunulan ortamda senkron uygulamaların güçlüğü göz önüne alındığında üniversitelerimizin özellikle önlisans ve lisans programlarında asenkron uygulamalara ağırlıkla yöneleceği tahmin edilmekte olup daha çok etkileşim içeren senkron uygulamalar da YÖK tarafından teşvik edilecektir. Nitekim Prof. Dr. Yekta Saraç’ın bu açıklamalarının ardından, hemen hemen tüm üniversitelerde dijital alt yapıya dayalı eksiklikler tamamlandı ve uzaktan online eğitimler verildi. Yeni dönemde de benzer uygulamaların pandeminin yayılma riskine bağlı olarak gündeme gelmesi bekleniyor.