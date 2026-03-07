  • İSTANBUL
Otomotiv
7
Yeniakit Publisher
Otomobil devi yeni modelini Türkiye'de satışa sundu: İşte fiyatı ve özellikleri!
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Otomobil devi yeni modelini Türkiye'de satışa sundu: İşte fiyatı ve özellikleri!

Otomobil üreticisi Skoda, Superb modelinin Sportline donanımlı MHEV motorlu versiyonunu Türkiye'de resmen satışa sundu.

#1
Foto - Otomobil devi yeni modelini Türkiye'de satışa sundu: İşte fiyatı ve özellikleri!

Şirketten yapılan açıklamaya göre, 1,5 litrelik "mild hibrit" teknolojisine sahip 150 PS güç üreten model, 3 milyon 682 bin 500 liradan başlayan fiyatlarla bayilerde yerini aldı.

#2
Foto - Otomobil devi yeni modelini Türkiye'de satışa sundu: İşte fiyatı ve özellikleri!

Markanın premium D segmenti modeli Superb Sportline, "Premium", "Prestige" ve "Laurin & Klement Crystal" donanım seçenekleriyle de tercih edilebiliyor. Modelin dış tasarımında siyah detaylar, sportif ön kaput ile ön ve arka tamponlar, parlak siyah ön ızgara, ayna kapakları, arka difüzör ve spoyler bulunuyor. Tasarımda ise 19 inç alüminyum jantlar ve çamurluklarda yer alan "Sportline" logoları öne çıkıyor.

#3
Foto - Otomobil devi yeni modelini Türkiye'de satışa sundu: İşte fiyatı ve özellikleri!

Aracın kabininde entegre başlıklı spor ön koltuklar, "suedia" döşeme, masaj, ısıtma ve elektrikli hafıza fonksiyonları yer alıyor.

#4
Foto - Otomobil devi yeni modelini Türkiye'de satışa sundu: İşte fiyatı ve özellikleri!

Üç kollu spor direksiyon, çelik pedallar, sürüş modu ve direksiyondan vites kontrolü özelliklerinin sunulduğu modelde, üç bölgeli tam otomatik klima, 10,25 inç dijital gösterge paneli, 13 inç bilgi-eğlence sistemi ve kablosuz şarj fonksiyonu standart olarak veriliyor.

#5
Foto - Otomobil devi yeni modelini Türkiye'de satışa sundu: İşte fiyatı ve özellikleri!

Superb Sportline, sportif karakterine rağmen geniş yaşam alanı ve yüksek bagaj hacmi sunuyor. Arka koltuk yolcuları için geniş diz ve baş mesafesi bulunan modelde, kullanıcılara 645 litrelik bagaj hacmi sağlanıyor.

#6
Foto - Otomobil devi yeni modelini Türkiye'de satışa sundu: İşte fiyatı ve özellikleri!

100 kilometrede 5,3 litre yakıt tüketimi Modelin 1,5 litrelik mild hibrit motoru, 150 PS güç ve 250 Nm tork üretiyor. Maksimum hızı saatte 225 kilometre olan araç, 0-100 kilometre hızlanmasını 9,2 saniyede tamamlıyor. 100 kilometrede ortalama 5,3 litre yakıt tüketen modelin 121 g/km karbondioksit emisyon değeri bulunuyor. Araçta, sürüş dinamikleri için 15 milimetre alçaltılmış spor şasi ve progresif direksiyon sistemi de kullanıldı./ kaynak: internethaber

