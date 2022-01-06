Omicron varyantı sebebiyle koronavirüs salgınında vakalar tırmanışa geçti. Bu süreçte bazı üniversiteler yüz yüze eğitim zorunluluğunu kaldırıp uzaktan eğitime geçti. Peki, tüm üniversiteler kapanacak mı?

Üniversiteler uzaktan eğitime geçecek mi? Tüm üniversiteler online mı olacak?

YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar yüz yüze eğitime ilişkin açıklamalarda bulundu. Özvar, “Yükseköğretim kurumları, bütün illerimizde, bu salgın ortamında eğitim-öğretim faaliyetlerini sürdürdü. İnşallah bundan sonra da sürdürmeye devam edecektir. Yükseköğretim kurumları olarak almış olduğumuz karar gereği; ki bu zannediyorum web sitesinde de ulusal basın organlarında, gerek sosyal medya mecralarında da kararlarımız ifade ve ilan edilmiştir. Üniversitelerimiz eğitim-öğretim faaliyetlerinde kullanacakları usul ve esaslar konusunda genel bir çerçeve içerisinde kendi kararlarını alabilmektedirler. Mevzuat gereği yüzde 40'a kadar online, uzaktan eğitim yoluyla veya dijital öğretim yoluyla faaliyetlerini sürdürebilmekte. Yüzde 60 civarında yüz yüze eğitim faaliyetleri sürdürülmektedir. Eğer salgın yüz yüze eğitim faaliyetlerini sürdüremeyecek bir duruma gelmesi durumunda; o zaman bütün üniversitelerimiz, Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulu'nun görüşleri ve kararları doğrultusunda bu eğitim-öğretim ve usulleri konusunda da karar almaya yetkilidirler” dedi.

Prof. Dr. Erol Özvar, “Salgın şartlarının her ilde birbirinden farklılık gösterdiğini hepimiz gayet iyi biliyoruz. Bu çerçevede üniversitelerimiz, salgınla ilgili olarak ellerindeki veriye bakarak ve ildeki hıfzıssıhha kurulu, valilik ve diğer ilgili birimlerle istişareler etmek suretiyle üniversiteleriyle alakalı kararlar alabilecektir. Şu an itibarıyla eğitim daha önce ifade ettiğimiz üzere devam etmektedir. Bir kısım üniversitelerimizde online veya dijital olarak uzaktan öğretim usulüyle verilen derslerin sayılarında veya oranlarında farklılık olabilir. Bunlar üniversitelerimizin aldığı karar gereğidir, bunu da bu vesileyle ifade etmek istiyorum” diye konuştu.