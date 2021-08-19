Üniversiteler ne zaman başlayacak? 2021 üniversite yüz yüze eğitim ne zaman?

Pandemi nedeniyle uzun bir süredir yüz yüze eğitime ara verilen üniversitelerde bu yıl yüz yüze eğitim beklentisi öğrencileri heyecanlandırıyor. YÖK tarafından üniversitelerle ilgili duyuru yapıldı. İşte merak edilen haberin devamı…

Üniversiteler ne zaman başlayacak ve eğitim yüz yüze mi olacak?

Üniversitelerin 2021-2022 eğitim öğretim yılı akademik takvimi 13 Eylül itibariyle başlayacak. Yükseköğretim Kurulu (YÖK), Sağlık Bakanlığına gönderdiği yazı ile üniversitelerde yüz yüze eğitimin başlatılabilmesi için yükseköğretim kurumlarındaki akademik ve idari kadrolardaki personel ile örgün öğretimde okuyan öğrencilerin bu yılın eylül ayına kadar aşılanmalarının tamamlanmasını istedi. Yüz yüze eğitim hakkında resmi bir açıklama yapılmadı. Korona virüs salgının seyrine göre yeni eğitim öğretim yılında durumun ilerleyen günlerde netleşmesi bekleniyor.