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Eğitim Üniversiteler ne zaman açılıyor?
Eğitim

Üniversiteler ne zaman açılıyor?

Üniversiteler ne zaman açılacak, Eylül ayında açılacak mı? YÖK ile 2021 2022 Üniversiteler açılacak mı, hangi tarihte? soruları üniversite öğrencileri ve üniversiteye yeni başlayacak olan adaylar tarafından merak ediliyor. Peki, Üniversiteler ne zaman açılıyor?

Yeniakit Publisher
2021-07-12 22:40:00 -
Üniversiteler ne zaman açılıyor?

Üniversitelerin ne zaman açılacağı sorusu gündemdeki yerini koruyor. 1,5 yıldır koronavirüs salgını nedeniyle uzaktan eğitim yapılan üniversitelerin açılıp açılmayacağı merak konusuydu.

Üniversiteler ne zaman açılıyor?

Üniversitelerin 2021-2022 eğitim öğretim yılı akademik takvimi 13 Eylül itibariyle başlayacak.

YÖK'TEN SAĞLIK BAKANLIĞI'NA YAZI

Yükseköğretim Kurulu (YÖK), Sağlık Bakanlığına gönderdiği yazı ile üniversitelerde yüz yüze eğitimin başlatılabilmesi için yükseköğretim kurumlarındaki akademik ve idari kadrolardaki personel ile örgün öğretimde okuyan öğrencilerin bu yılın eylül ayına kadar aşılanmalarının tamamlanmasını istedi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da, “13 Eylül'den önce üniversite öğrencilerimiz de aşılarını olacak” açıklamasında bulundu.

Buna göre üniversitelerin 13 Eylül Pazartesi günü itibariyle açılacağı öngörülüyor.

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